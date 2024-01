¿Lucas González en selecciones juveniles de Colombia? Responde el DT

Lucas González irrumpió en el fútbol colombiano con mucho ruido: debutó en Águilas Doradas y clasificó primero a los cuadrangulares y pasó al América de Cali, su primer gran club, clasificando también a las semifinales, aunque en ambos casos falló en la meta de llegar a la final. Se hablará bien o mal, pero sin duda se habla de él.

Y ahora que está libre, tras su sorpresivo despido de la institución escarlata a pocos días del inicio de la Liga Betplay I 2024, sí que se ha mencionado en distintos clubes, entre ellos Atlético Nacional, e incluso hay quien lo propone para una Selección Colombia.



“Hasta ahora me desayuno sobre eso, no lo había escuchado. Lógicamente, me gustaría dirigir selecciones nacionales, es el sueño de mi vida. Ojalá algún día dirigir a la Selección absoluta, pero estamos hablando de un sueño. En este momento creo que está lejos de que pase”, dijo el entrenador en charla con el Vbar de Caracol.



“No puedo contestar ahora, tendría que sentarme a pensarlo porque se trata de un caso hipotético en este momento. La Selección nacional del país es algo a lo que difícilmente un entrenador le puede decir que no, más allá de que sea la absoluta que seguramente es el sueño de todos los entrenadores”.



Sin decirlo abiertamente, parece por ahora más interesado en el trabajo diario en los clubes que en los cortos periodos de las selecciones: “Afortunadamente hemos hecho algo, desde el punto de vista del rendimiento y la idea de juego, que a algunos clubes internacionales les ha atraído. En este momento la vida nos pone en una situación en que si aparece una oferta, la escucharemos”, anunció.