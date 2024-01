¿Qué dijo? César Farías habló sobre su relación con Lucas González

América de Cali ya trabaja bajo las ordenes del técnico venezolano, César Farías, quien debutó con los escarlatas el pasado domingo cuando venció 4-1 a Atlético Nacional por la segunda fecha de la Liga BetPlay Dimayor, dejando así muy buenas sensaciones sobre lo ocurrido en el terreno de juego, que dejó satisfechos a los hinchas.

Frente a esta situación, César Farías habló en el programa, El Alargue de Caracol Radio, y opinó sobre la relación que tiene con Lucas González, quien estuvo en el América durante el semestre anterior.

Relación con Lucas González



“Yo no tengo ningún problema con el joven Lucas, además me parece tiene mucho potencial. Me tocó una cosa, que no imaginé nunca, que era recibir dos equipos de la mano de él. El semestre pasado conviví con que prácticamente Lucas era el que dirigía Águilas y yo jamás salía a decir nada de él, porque no tengo nada en contra suya. Todo lo contrario, creo que cuando uno está comenzando la carrera, los golpes enseñan. Así vas madurando y seguramente todas esas cosas buenas que tiene las va a poder ir potenciando con los años. Ni me quiero comparar con Lucas, ni con ningún entrenador, porque al final yo tengo la suficiente personalidad para ser yo mismo. No le quito el mérito a nadie, ni el trabajo”, dijo Farías en el programa de Caracol Radio.

No obstante, otro de los puntos que habló el venezolano fue sobre el respaldo hacia Jhon Bodmer (DT de Nacional) que podría salir del equipo por malos resultados, y también sobre el ataque de la opinión pública al haber llegado al equipo escarlata.

Sobre Jhon Bodmer



“Los jóvenes entrenadores tienen que tener respeto por los demás. Algunos tuvimos que dirigir muchos años antes de tener un equipo grande, otros tienen la suerte de hacerlo al inicio de sus carreras. Hay que tener respeto por la gente, no importa el estilo, no importa la forma. Escucho hablar de Millonarios y nosotros en Águilas hicimos más puntos que ellos, que América, que DIM. He visto que empiezan a criticar al que se mete atrás, cada quien hace lo que puede, tu deber es resolverlo. No puedes ser hombre de una sola teoría, hay que respetar al oponente, quitarle el mérito al otro no es lo más correcto”.

Ataque de la opinión pública



“Entiendo que a lo mejor no soy muy simpático, ni soy de los países campeones del mundo en fútbol y que soy de un país que antes no era tradicionalmente futbolístico. Uno tiene que soportar estas cosas y está bien, porque eso también me ha hecho crecer. Yo respeto y a veces uno quisiera un poquito más de respeto también. Imagínate donde yo no hubiese tenido los números que he tenido, qué cosas dirían de mí. Cuando llegué, un poco más y me trataban de mercenario, de un ogro que llegó acá. Entiendo que a uno le han cobrado, un poco, la situación que vive mi país y uno la ha ido llevando correctamente. La vida a mí me ha enseñado eso, porque uno de niño vio cosas al revés, porque le pasó a Colombia, y después se volteó. Uno sabe que del país de uno ha salido gente buena y capaz, pero también ha salido gente a hacer desmanes. Las noticias negativas son más importantes para mucha gente, que las positivas. Esa parte mala, lamentablemente, termina condicionando un efecto de que uno no es un hombre placentero para muchos”, terminó de contar Farías en El Alargue.



Frente a este panorama que tiene el América de Cali, el conjunto dirigido por César Farías deberá visitar en la tercera fecha el estadio Manuel Murillo Toro, para jugar contra el Deportes Tolima. Todo luego que ambos equipos consiguieran un triunfo en la jornada anterior.