Desmienten acercamientos de Nacional por Yhormar Hurtado

Luego de la salida de Daniel Muñoz, la banda derecha del equipo quedó desprotegida. Aunque Helibelton Palacios se dio a conocer como lateral derecho, con la llegada de Juan Carlos Osorio se volvió un central más, lo que deja grandes vacíos esa zona del equipo.

Es por eso que en los últimos días se mencionó la posibilidad de que Yhormar Hurtado deje Alianza Petrolera y se una al equipo antioqueño.

Sin embargo, esa opción en estos primeros días de junio, no es más que un rumor. Así lo confirmó el presidente de Alianza Petrolera, dueño de los derechos del lateral colombiano.

“Hasta el día de hoy no he tenido ningún contacto con Atlético Nacional. Es un rumor sin fundamento", dijo Carlos Ferreira, presidente del equipo petrolero, en diálogo con Radio Múnera.

En esa misma emisora, el propio futbolista explicó que él no conoce ninguna oferta y con nadie de su entorno se han comunicado.

“La posibilidad de llegar a Nacional no la sé. No me han dicho nada. He visto las redes pero mi representante no me ha dicho nada", explicó Hurtado.

No obstante, él no desconoce que le gustaría llegar al verde: “Ojalá se me dé la oportunidad, sería un sueño cumplido, a quién no le llama la atención llegar a Nacional", afirmó.

Yhormar Hurtado es uno de los jugadores destacados de Alianza Petrolera en una camada que destacó en la Liga anterior, que terminó con muchos de sus compañeros terminaron en otros clubes.