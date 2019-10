Junior no da ventajas en casa y está en los ocho: derrotó a La Equidad

Junior de Barranquilla sigue sumando y ganó por 1-0 a La Equidad en el Metropolitano de Barranquilla en la fecha 14 de la Liga II-2019, manteniéndose en los ocho primeros del torneo.



Luis Sandoval, al minuto 28, aprovechó y anotó de penal el único gol del partido. Matías Fernández, por su parte, salió nuevamnete lesionado y preocupa en Junior.

Se jugaron 24 minutos en el primer tiempo y el mal clima en Barranquilla hizo que el partido se pausara por cerca de una hora. Una tormenta eléctrica hizo que el juego se demorara en volver a comenzar, pero finalmente sí se terminó este jueves.



Tras la reanudación, al minuto 28, hubo una mano de Riquett dentro del área junto a Teófilo Gutiérrez, tema que resolvió el joven Luis Sandoval y convirtió el 1-0 del compromiso.



El juego, que tuvo varias pausas por lesiones y faltas, terminó con una victoria al primer tiempo para los locales, que no daban ventajas y mostraban su superioridad.



Desde el inicio de los segundos 45 minutos, La Equidad se fue encima de Junior y buscaba el empate por la vía de Stalin Motta y Gastón Poncet, quienes no lograban anotar el último tanto del compromiso para sacarle un punto al tiburón.



La segunda parte fue toda de los bogotanos contra Junior, momento en que Matías Fernández salió nuevamente por lesión y dejó preocupación por su futuro. Sebastián Viera, por su parte, respondía y dejaba el arco en cero.



Finalmente, tras la ofensiva aseguradora, no hubo una 'recompensa' y Junior se quedó con la victoria en Barranquilla que lo dejó dentro de los ocho con 22 puntos. Teófilo, por su parte, recibió una amarilla y no podrá jugar en la fecha siguiente contra Nacional por acumulación.