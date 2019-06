¡Tolima, a un paso de la final! Derrotó 2-1 a Nacional en Ibagué

Deportes Tolima superó 2-1 al Atlético Nacional, por la quinta fecha del cuadrangular B en la Liga I-2019. El conjunto ‘vinotinto’ fue superior en las acciones y lo reflejó en el resultado. Con un triunfo frente a Cali el miércoles, llegará a una nueva final. Por parte de los ‘verdes’, a pensar en el segundo semestre.



El primer tiempo comenzó con un local adueñándose de la pelota y las acciones de juego. Por parte de Nacional, esperaban con cautela, buscando el contraataque, sacando el juego desde atrás. Al minuto 6, Marco Pérez remató con pierna derecha tras pase de Rafael Carrascal, la pelota se fue por encima del arco custodiado por José Cuadrado.



El sector derecho del ‘pijao’ era donde más atacaba, Alex Castro le ganó un par de duelos a Christian Mafla que terminaba al minuto 12 en desborde y pase a Marco Pérez, quien no logró definir con claridad. La media distancia era otra alternativa que Tolima empleaba, buscando abrir el marcador. Rafael Carrascal al minuto 13 remató con pierna derecha, pero la pelota pasó lejos del arco ‘verde’.



Pasaron 19 minutos para que Nacional llegara al pórtico local, una jugada colectiva entre Vladimir Hernández, Pablo Ceppelini, Steven Lucumí y Hernán Barcos, derivó en un tiro de esquina, que terminó con falta en ataque.



Poco a poco, Nacional ganaba terreno sobre el área rival, aumentaba su control en la pelota y el equipo buscaba el juego asociativo. Tolima no mostraba ser el equipo contundente de otros partidos, pero inquietaba cuando tenía la pelota.



Al minuto 30, un pase en profundidad de Leyvin Balanta a espalda de la zaga visitante, no le llegó preciso a Pérez, quien se ha mostrado incómodo por el marcaje de Alexis Henríquez y Daniel Bocanegra.



Pasaron seis minutos, luego de intentar un par de remates de media distancia, Marco Pérez entró por el sector derecho y tras un pase de Alex Castro, el delantero local la recibió y empalmó con pierna derecha, abriendo el marcador para el Deportes Tolima.



Tras el gol, Tolima no renunció a atacar y al minuto 43, Jaminton Campaz le dejó la pelota a Alex Castro, quien remató con pierna izquierda fuera del área, para mandarla al rincón derecho de Cuadrado. El ‘pijao’ marcaba diferencia en la cancha y en el marcador. Sobre un Nacional pobre en creación y limitado ofensivamente.



En la etapa complementaria, la dinámica de los dos equipos aumentó. Al minuto 2, Tolima tuvo el tercero, tras un rechazo de Daniel Bocanegra y logró responder Cuadrado, mandando la pelota al tiro de esquina.



Al minuto 4, Nacional descontó en el marcador a través de Pablo Ceppelini, quien recibió un pase de pecho por parte de Hernán Barcos. El ‘verde’ se metía en el partido, pero le faltaban dos goles más para volver a soñar con la final.



Cinco minutos después, Barcos por poco empataba el partido, la banda derecha reactivó el ataque en Nacional y hacía peligrosas las incursiones.

Tolima respondió con un remate de cabeza de Sergio Mosquera tras un tiro de esquina cobrado por Julián Quiñones. Poco a poco el local retomaba el control del balón y aumentaban las opciones de riesgo.



Al minuto 26, Marco Pérez pudo ampliar la ventaja para Tolima, cuando iba solo en el centro del área, luego de un mal despeje de Daniel Bocanegra, le quedó la pelota a Luis González y este se la pasó al delantero ‘vinotinto’, quien definió por encima del arco. Un par de minutos después, salió con molestias físicas.



La parte final del partido fue marcada por cortes en el juego y poca actividad en las áreas. Tolima sostenía la pelota y cuando atacaba no lo hacía contundentemente, mientras que Nacional hizo un par de variantes, pero no pudo retomar esa impronta de los primeros minutos, cuando logró descontar en el marcador.



A falta de un partido, los ‘verdolagas’ terminan eliminados de la Liga, donde fueirregular pese a que llegó a los cuadrangulares, pero el fútbol no avaló la fortuna que tuvo en algunos partidos.



Tolima llega con buenas opciones de estar en la final, suma su quinta victoria consecutiva sobre Nacional y por el mismo marcador 2-1. Además, si le gana en la última fecha al Deportivo Cali como visitante, estará disputando una nueva final. Por su parte, Atlético Nacional recibe a Junior en el Atanasio, revisando quiénes siguen y quienes van a continuar en el segundo semestre.



Síntesis

Deportes Tolima 2-1 Atlético Nacional



Deportes Tolima: William Cuesta (5); Juan Guillermo Arboleda (6), Julián Quiñones (6), Sergio Mosquera (6), Leyvin Balanta (6); Rafael Carrascal (6), Carlos Robles (6), Luis González (6), Jaminton Campaz (6), Alex Castro (8); Marco Pérez (7).

D.T.: Alberto Gamero.



Cambios: Jorge Ramos (5) por Marco Pérez (29 ST), Carlos Rentería (SC) por Jaminton Campaz (35 ST), Danovis Banguero (SC) por Luis González (37 ST).



Atlético Nacional: José Cuadrado (5); Helibelton Palacios (5), Daniel Bocanegra (5), Alexis Henríquez (5), Christian Mafla (4); Brayan Rovira (5), Sebastián Gómez (5), Pablo Ceppelini (6); Steven Lucumí (4), Vladimir Hernández (5), Hernán Barcos (6).

D.T.: Alejandro Restrepo (e).



Cambios: Hayen Palacios (5) por Steven Lucumí (23 ST), Deiver Machado (5) por Christian Mafla (28 ST), Omar Duarte (SC) por Brayan Rovira (35 ST).



Goles: Marco Pérez (36 PT), Alex Castro (43 PT) para Deportes Tolima. Pablo Ceppelini (4 ST) en Atlético Nacional.



Amonestados: Sergio Mosquera (23 ST) para Deportes Tolima. Pablo Ceppelini (6 ST), Vladimir Hernández (14 ST), Deiver Machado (32 ST) en Atlético Nacional.



Expulsados: no hubo.



Figura: Alex Castro (8).

Árbitro: Jhon Hinestroza (6).

Partido: bueno.

Estadio: Manuel Murillo Toro.

Asistencia: 12.000 espectadores aproximadamente.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín