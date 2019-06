‘El objetivo principal es llegar a la final’: Nicolás Hernández

Una de las grandes revelaciones en este Atlético Nacional 2019 ha sido Nicolás Hernández. El defensor llanero logró aprovechar la oportunidad que le brindó Paulo Autuori y buscará brillar con Alejandro Restrepo en esta etapa final del semestre, donde al conjunto ‘verdolaga’ le quedan dos partidos en el cuadrangular B de la Liga I-2019, donde tiene opciones claras para llegar a la final, siempre y cuando gane estos juegos.



Hernández no pudo jugar frente a Fluminense el pasado miércoles, debido a un problema en su rodilla izquierda a causa de una tendinopatía, un padecimiento crónico que le viene aquejando desde que estaba en Real Santander, el jugador comentó que a final del semestre tendrá algunas terapias especiales para fortalecerla. Como lo hizo esta semana. “Vengo fortaleciendo, afianzando la rodilla izquierda, no venía al cien por ciento. La rodilla venía con molestias y eso afecta en el rendimiento. No me sentía bien para el partido de vuelta frente a Fluminense, pero contamos con compañeros que pueden hacer un buen trabajo”, explicó.



Sobre cómo encarar este partido frente al Deportes Tolima, Nicolás comentó que “hemos analizado los partidos anteriores, debemos corregir los errores y afianzar lo que hicimos bien. Tenemos equipo para afinar detalles y lograr la victoria. Estamos en alza, sacando el arco en cero, sabemos que Tolima es un equipo que compite siempre y por lo general nos va bien con esos rivales. Esperemos hacer un gran partido el domingo”.

#EquipoProfesional | 📋 Este es el grupo de 20 Verdolagas que viajará ✈️ rumbo a Ibagué para el partido contra Tolima #SomosLaPasión 💚 pic.twitter.com/hoh16jXkKl — Atlético Nacional (@nacionaloficial) 1 de junio de 2019

“El objetivo principal es llegar a la final, sabemos que ganando los dos partidos estaremos ahí. Tolima es un equipo que juega muy bien, tiene una buena estructura. Es importante contrarrestar el ataque que tienen y aprovechar las opciones que nos queden”, agregó.



En cuanto a las sesiones de trabajo con el técnico encargado Alejandro Restrepo, Hernández señaló que “con el ‘profe’ (Alejandro Restrepo) hemos trabajado mucho en lo mental, le gusta mucho hablarnos y poner ejemplos. Hemos estado más unidos, más fuertes y eso nos ayuda a competir mejor. Antes estábamos haciendo las cosas por nuestro lado, pero las cosas salen mejor cuando estamos unidos. La salida de Paulo (Autuori) fue muy dura, él me dio la oportunidad de jugar, pero sabemos que tenemos dos partidos por disputar, queremos ganarlos y llegar a la final”.

También ponderó el trabajo de Cristian Moya, quien lo reemplazó en el último partido y de quien espera integrar la línea defensiva juntos, como lo hicieron en Real Santander. “Con (Cristian) Moya he compartido la zaga, en algunos partidos no le salieron las cosas, en el clásico y contra Fluminense le fue muy bien. Me alegra mucho y espero que siga así, ojalá algún día vuelva a hacer dupla con él”.



Finalmente, espera que los fanáticos ‘verdes’ los apoyen en estos partidos que quedan. “A los hinchas les pedimos que crean en nosotros, tengan fe, nosotros no vamos a dejar de competir. La actitud no la vamos a negociar, todos los partidos los vamos a disputar al máximo nivel”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín