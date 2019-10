En cuadrangulares, ‘Tino’ Costa espera saldar su deuda con Nacional

Con siete partidos disputados entre Liga y Copa, de los que en realidad actuó 327 minutos, Alberto Costa no ha tenido fortuna en Atlético Nacional por las lesiones que ha sufrido en este semestre. Sin embargo, el argentino quiere revancha y tiene esta parte final de la Liga para mostrar su calidad como generador de juego desde el mediocampo.

“Cuando un jugador no juega es difícil, también reconozco que he sufrido molestias que me dejaron varios partidos por fuera, eso me ha dejado afuera de los once titulares. A esta altura de mi carrera trabajo con mucha tranquilidad, se lo que puedo dar y lo que no. Me siento muy bien físicamente, se del sistema de rotación y la manera de ver de nuestro entrenador. Así que estoy tranquilo, trabajando y debo aprovechar cuando tenga la oportunidad de jugar”, expresó.



Además, “en esta etapa de mi vida soy muy sincero, sé que estoy en deuda con los minutos jugados, pero también sé que cuando me toque jugar lo voy a hacer muy bien. Soy paciente, espero tener dos o tres partidos seguidos y mostrar mis condiciones”.

Sobre su equipo, Costa precisó que “venimos pasando un buen momento, aseguramos la clasificación, pero más allá de las circunstancias y el partido que nos toca, vamos a Cali con tranquilidad y la seguridad de buscar otra victoria”.



En cuanto al América, ‘Tino’ Costa comentó que “para mí es un tercer clásico que voy a vivir. Se habla mucho del América, somos Nacional, representamos a una institución muy grande, al igual que con Millonarios y Medellín, debemos salir a ganar, a mantener el liderato que es lo que queremos. No los he visto mucho, hemos trabajado esta semana en cómo ellos nos van a esperar y cómo vamos a encarar el partido”.

“Nuestro objetivo es ser campeones, no nos alcanza con estar entre los ocho. Nos quedan tres partidos para ratificar nuestro liderato en la tabla y pensaremos con llegar a las finales para competir de la mejor manera”, agregó.



Finalmente, se refirió al paro de futbolistas y el plazo de este lunes para sentarse a dialogar con la Dimayor. “Estamos en un gremio que quiere sentarse a hablar y a concertar algunos puntos. No me meto mucho en el tema, es algo que manejan más nuestros capitanes, seamos extranjeros o no, estamos apoyando a nuestro gremio de futbolistas”.

Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín