Polémica de Neto Volpi: critica el trabajo de su entrenador en América

Neto Volpi encendió la polémica en el América de Cali. El portero brasileño criticó el trabajo de su entrenador, el exguardameta Diego Gómez, quien viene ejerciendo como preparador de arqueros en el cuerpo técnico de Alexandre Guimaraes.

Volpi fue franco y no le importó el secreto profesional entre porteros. Aunque habló de tener la mejor relación con Gómez, así como con Arled Cadavid, el otro arquero escarlata, aseguró que puede mejorar su nivel si traen al América otro profesional que trabaje a los cancerberos.



“Siento que puedo subir más mi nivel, pero hay que tener una persona especializada en los arqueros, que es lo que nos falta. Yo la pedí desde agosto, necesitamos esa persona para subir el nivel, porque aquí la exigencia es muy grande”, le dijo Neto Volpi a ‘Zona Libre de Humo’.



Volpi dejó claro que “Diego Gómez es una gran persona, pero sabemos que tiene sus limitaciones. Tanto Arled (Cadavid) como yo, hablamos con él para decirle lo que necesitamos y charlamos para entrar en un mejor trabajo. Pero hay profesionales que nosotros vemos, por los otros arqueros que hay en la Liga, que sabemos de su trabajo”.



“Acá no hay ningún problema. Con Diego charlamos y decidimos los trabajos que tenemos que hacer. Tratamos de corregir después de los partidos y estamos unidos para mejorar el trabajo. Pero necesitamos un trabajo más complejo, porque un arquero necesita pensar, no es solamente volar y tapar balones, sino que hay que pensar en los movimientos que tenemos que hacer”, afirmó Neto Volpi.



El brasileño confesó que cada vez que insiste en su pedido de otro preparador de arqueros, la dirigencia, en cabeza de Tulio Gómez y Ricardo Pérez, “siempre me dicen que el próximo mes, que el próximo mes, y no pasa nada”.



“Tenemos que subir el nivel. Independiente de que esté Diego o no. Eso no va a pasar este año, pero el próximo año necesitamos un entrenador con más experiencia y de paso que ayude a Diego Gómez para elevar su nivel de conocimiento. No hay pelea de nada, estamos completamente abiertos entre todos a trabajar y a definir lo que tenemos que hacer. Me siento satisfecho con el trabajo y con poder jugar, pero pienso que puedo subir más mi nivel”, apuntó.