Habla el entrenador que sí busca América de Cali: 'Sería un sueño'

El vallecaucano César Torres es uno de los cuatro nombres que Tulio Gómez entregó a FUTBOLRED como candidatos de su gusto para dirigir próximamente al América de Cali, en reemplazo del brasileño Alexandre Guimaraes.





Aunque la incertidumbre es total sobre una probable fecha de regreso de la competencia, está claro que el nuevo adiestrador debe acomodarse al estrecho presupuesto y su perfil encaja, no solo por costos sino por la evolución que ha mostrado y la buena utilización de jugadores jóvenes.

Torres, de 43 años, es el actual timonel de Alianza Petrolera, club al que llegó en octubre de 2018 y que llevó a convertirse en líder sorpresivo y sensación de la primera parte de la temporada pasada, especialmente porque atacaba sin complejos, aun estando de visitante.



A raíz de la interrupción de la Liga que provocó la pandemia, César se encuentra en Cali, desde donde orienta los entrenamientos virtuales del conjunto de Barrancabermeja. Reconoció que a través del mánager español Álvaro Rius hubo un primer contacto con su representante y que le gustaría llegar al cuadro escarlata, eso sí, si se produce un acuerdo entre Carlos Orlando Ferreira, presidente de Alianza, y Tulio Gómez, máximo accionista de los ‘diablos’.



A la opinión de Tulio Gómez en este portal señaló “Es algo que me alegra, para eso uno se prepara y trabaja, llevamos ya tiempo, hemos tenido paciencia y resistencia. Le doy gracias a Dios por ese reconocimiento, más allá de que se dé o no, es un sueño para todo entrenador nacido en Cali dirigir a uno de sus dos equipos, Deportivo Cali o América. En este caso con don Tulio venimos enfrentándonos hace varios años, desde que él compró el América. Hemos hecho una muy buena amistad y periódicamente nos comunicamos, siempre se ha referido a nosotros con respeto y ha valorado mucho el trabajo nuestro”.



También dejó una nota curiosa, una ‘flor’ salida también de la boca de Gómez: “Incluso, como anécdota le cuento que en algún momento cuando arrancó el proceso con Alianza el año anterior no se daban los resultados que queríamos, pero sin embargo estábamos en la pelea, don Tulio llamó al presidente Ferreira y le dijo: ‘aguante a ese entrenador, a ese muchacho, que es muy bueno, yo lo conozco, lo he visto trabajar. Aguántelo que él le saca ese equipo adelante’. Dicho por el propio presidente Ferreira y ese voto de confianza sirvió para que nuestro presidente nos aguantara y termináramos haciendo una gran campaña. Me enorgullecen esas palabras de don Tulio, uno se prepara para dirigir los equipos grandes de su ciudad, de su departamento y de su país, y creo que ese es un paso importante para cualquier entrenador, no solo para César Torres”.

Si lo han llamado en estos días de América de Cali, señaló que “a mí la persona que me ayudó y llevó a Alianza Petrolera fue Alex Ríos, creo que han tenido algún acercamiento con él, estuvo hablando con el español, el mánager, pero oficialmente a mí no me han llamado”.



De un posible arreglo que pueda darse entre directivos, aseveró que “es un tema de diálogo, creo que en el momento en que me contacten lo primero que hay que hacer es hablar con el doctor Ferreira y manifestarle que vamos a entrar en diálogos con el club, porque uno se debe y siempre he tenido ese sentido de gratitud con él por la oportunidad que me dio, y no veo que sea problema ni inconveniente, porque mi contrato es indefinido, en el que el club Alianza me puede despedir cuando quiera, o en su defecto yo puedo irme cuando quiera, pero la idea es dejar siempre puertas abiertas, hablar de buena manera, respetar las instituciones y las personas que están a cargo, entonces en ese orden de ideas, si se llegara a dar ese contacto hay que tener el visto del doctor Ferreira para entrar a dialogar”.



Reconoció que existe una fluida comunicación entre las dos partes: “Hay una buena amistad entre ellos, ya contaba la anécdota anterior, es de diálogo; no es salir a las malas, esperemos, yo soy de lo que dice que el tiempo de Dios es perfecto, no hay que apurar ni acelerar nada, que si se va a dar sería una linda oportunidad o si no seguirnos preparando, consolidándonos como entrenador y seguir aprovechando para hacer de Alianza un equipo muy competitivo, que consiga sus objetivos”.



De las bajas que va a tener el plantel rojo próximamente, expresó que “lo único que puedo decir de América es que es un equipo grande y el actual campeón del fútbol colombiano, con los jugadores que estén o sin los que no van a estar, la chapa y la jerarquía de América va más allá de esos jugadores: Pero es un tema que hay que entrar a hablarlo cuando se defina algo directamente, algo es muy prematuro entrar a hablar de futbolistas”.



Sobre la buena campaña de 2019 en Alianza y su estilo de juego, dijo que “hemos generado una buen identidad a través de eso, nosotros que finalmente lo evalúan a uno los resultados pensamos que el camino para conseguirlos es ese, un buen juego, atractivo y buscar atacar”.

Agregó que “la manera que tenemos nosotros es potenciar los jugadores para que busquen su sueño a través de su equipo, potenciar eso, buscar ser irreverentes y jugar de tú a tú con todos los equipos”.



Torres lleva 21 años como entrenador, 10 de ellos al frente de equipos profesionales. Se inició en el Club Haz de Oros, del expresidente de Cali, Carlos Arcesio Paz. Luego estuvo desde 2004 en las divisiones menores de Boca Juniors, donde estuvo 15 años. En Cortuluá fue asistente y técnico de Centauros de 2007 a 2008; asistente de Néstor Otero en Quindío en un semestre de 2009, volvió a Boca, a la Selección Valle llegó en 2010, fue a la Sub 20 del Quindío en 2011, Universitario de Popayán (antes Centauros) 2012, asistente de Quindío 2013, Universitario 2014 y entrenador de Alianza Petrolera desde el 10 de octubre de 2018 hasta la fecha.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces