Por ahora sin cambios: así se jugará la fecha 4 de la Liga II-2019

Entre el sábado 3 de agosto y el martes 6 se disputará la fecha 4 de la Liga ll-2019, donde el partido encargado de abrir la programación será el que disputen Unión Magdalena e Independiente Medellín el mencionado sábado en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta.



Por otra parte, será otro equipo antioqueño el que cierre la fecha, pues Nacional jugará su partido contra Huila el martes 6 de agosto, teniendo en cuenta que el estadio Atanasio Girardot tendrá un concierto el sábado 3 y que esto generó que los partidos de Copa fueran adelantados, mientras que este debió ser movido algunos días.



Partiendo de esto, esta será la programación de la fecha 4 de la Liga:



3 de agosto



Unión Magdalena vs Independiente Medellín

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Sierra Nevada

Televisión: Win Sports



Deportivo Cali vs La Equidad

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: RCN



Cúcuta Deportivo vs Once Caldas

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: General Santander

Televisión: Win Sports



Millonarios FC vs Jaguares FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win Sports



4 de agosto



Deportivo Pasto vs Atlético Bucaramanga

Hora: 1:45 p.m.

Estadio: Municipal de Ipiales

Televisión: Win Sports



Alianza Petrolera vs Envigado FC

Hora: 3:45 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win Sports



Atlético Junior vs América de Cali

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: RCN



Patriotas FC vs Rionegro

Hora: 5:45 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win Sports



Deportes Tolima vs Independiente Santa Fe

Hora: 7:45 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win Sports



6 de agosto



Atlético Nacional vs Atlético Huila

Hora: 7:45 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win Sports