Seijas abre la polémica: ¿Cuál es el título más importante en Bogotá?

Luis Manuel Seijas es uno de los últimos símbolos de la generación más ganadora en la historia de Santa Fe. El venezolano llegó en 2008 al club cardenal y ha sido artífice de la larga lista de títulos que logró el equipo bogotano en los últimos años. Ahora, espera retirarse en el expreso, aunque antes quiere jugar y volver a competir, pues se recuperó de una lesión de rodilla.



En charla con ‘Win Sports’, Seijas encendió una polémica, un debate entre Santa Fe y Millonarios. Al volante le preguntaron sobre la final que perdieron los albirrojos contra los embajadores en 2017, un hecho histórico en el fútbol bogotano, pero el zurdo fue claro en que ese no es el título más importante para la ciudad.



“Prefiero la Copa Sudamericana un millón de veces, uno no puede comparar un título local con un título internacional”, fue la respuesta de Seijas, que abre así una discusión.



Seijas fue más allá. Dijo que la Suramericana es una gloria que pocos tienen, Santa Fe es el único en Colombia, y muchos otros la quisieran. “Hay muchos del otro lado que la quisieran y no la tienen, por suerte Santa Fe la tiene, es un título internacional. Pueden hablar mucho de lo que quieran, pero ese es el título más importante que tiene la ciudad”.



Curiosamente, Seijas pudo haber jugado alguna vez en Millonarios. Una llamada del equipo rival, y una respuesta contundente: “Nacional en algún momento me buscó, pero hubo una llamada de Richard Páez cuando estuvo en Millonarios, y le dije ‘tú quieres que me maten, yo te quiero mucho y te adoro, pero no’”, contó ‘LuisMa’.