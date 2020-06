La actualidad de Fabián Sambueza y palabras desalentadoras en Santa Fe

Santa Fe sigue en la crisis económica y cada vez es más fuerte por la pandemia del coronavirus, pues no hay fútbol y tampoco hay ingresos. Así, mantener la nómina es muy complicado para los clubes, pues hay futbolistas con salarios importantes que justo están en renovación.



Este es el caso de Fabián Sambueza, argentino en Santa Fe. El atacante es la gran figura que tiene el conjunto cardenal y termina contrato a mitad de este 2020, pero cada vez hay más problemas para renovar.

El alto salario del jugador y la fuerte crisis económica que atraviesa el club podría dejar al futbolista libre, quien no seguiría en Santa Fe para el próximo semestre.



“Hubo una conversación con Fabián (Sambueza) y conmigo antes de que empezara la pandemia. Sabemos el momento que atraviesa la institución, pero vemos complicada la continuidad. Los derechos del jugador los manejamos nosotros, en este momento es un jugador libre. Él está muy cómodo en Santa Fe, pero es cabeza de familia y tiene obligaciones. Sambueza no pide aumento de salario, pero pide que no se le toque lo actual. Es mucho más del 50% lo que él se rebajó por la situación actual, él es un muchacho muy consciente... Somos respetuosos con la institución, pero vamos a esperar. Hay un contrato firmado hasta el 30 de junio, lo vamos a respetar. Esperemos se reconsidere la postura, pero estamos escuchando posibilidades", dijo Álvaro Muñoz, representante del argentino, en ‘El Alargue'.



Sambueza tiene 29 partidos y cuatro goles con la camiseta del conjunto cardenal desde su llegada en el segundo semestre de 2019. Ahora, queda la incertidumbre de su futuro.