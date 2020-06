Primer jugador de Santa Fe oficializa su salida y se despide en redes

View this post on Instagram

Gracias @santafe_oficial por abrirme las puertas, gracias por tan grata bienvenida, por todo el cariño, apoyo y aplausos, Gracias. Debido a estos problemas no pude terminar junto a este Gran Equipo como lo deseaba, pero así es y la Voluntad de Dios se acepta y respeta. Culmino con Alegría y agradecimiento con este Gran Club. Mil gracias por todo el apoyo. GRANDE Leon🦁 que continúen los Éxitos.⚽️🙌🙏.