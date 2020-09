Santa Fe, listo para seguir soñando: visita a un combativo Pereira

Santa Fe enfrentará a Pereira este sábado a las 4:00 p.m. y será el regreso del cuadro cardenal en el regreso de la Liga. El partido se jugará en el estadio Hernán Ramírez Villegas por la fecha 9 de la Liga y será la vuelta de los dos clubes al fútbol colombiano tras la pausa por covid-19. Los rojos son cuartos con 13 unidades.



El cuadro rojo tiene algunas caras nuevas, entre esas el que sería el delantero titular del compromiso: Jorge Luis Ramos, quien llega de Tolima y ya estuvo en Santa Fe años atrás. Recordemos además que Diego Valdés está sancionado y no podrá estar en este compromiso.

“Pereira es un equipo que en las últimas fechas sumó. Es un equipo que tiene 11 puntos y que tiene jugadores con experiencia y juventud. Tiene un fútbol alegre, rápido, puede utilizar distintos modelos de juego, no será fácil sumar contra ellos”, dijo Harold Rivera previo al encuentro.



Patricio Cucchi era el opcionado para reemplazar a Valdés, pero una molestía en su talón no lo dejó llegar con el 100% al partido. Por otro lado, está el 'regreso' de Fabián Sambueza, quien tendrá participación en el compromiso.



“Fabián nos ha pedido el favor de que le enviáramos los trabajos. Lo he visto muy bien, el fútbol se ve en la cancha, pero hasta ahora está bien. Hace tiempo llegaban jugadores del extranjero y jugaban enseguida. James Rodríguez jugó de una. Fabián no está para los 90 minutos, pero tendrá su oportunidad”, contó Rivera.



Por el lado de Pereira, que está de 11 con 11 puntos, se espera un mismo equipo, pues no tuvo muchos movimientos. Recordemos que está peleando descenso y debe sumar de local para alejarse de esa tormentosa parte baja de la tabla.



El conjunto matecaña, en horas previas, confirmó que hay siete casos de covid-19 en el club y que solamente hay dos jugadores del equipo principal que resultaron contagiados.



Alineación probable:



Santa Fe: Leandro Castellanos; Dairon Mosquera, Fáiner Torijano, Jeisson Palacios, Carlos Arboleda; Enrique Serje, Andrés Pérez; Edwin Herrera, Luis Manuel Seijas, Jhon Velásquez; Jorge Luis Ramos.



Hora: 4:00 p.m.



Estadio: Hernán Ramírez Villegas



TV: Win Sports +