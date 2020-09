Las 5 pistas de Harold Rivera en Santa Fe para enfrentar a Pereira

Independiente Santa Fe realizó este jueves su última práctica de fútbol antes de viajar a Pereira, en dónde enfrentará el próximo sábado al Deportes Pereira en el regreso de la Liga 2020, en duelo correspondiente a la 9ª fecha.



Harold Rivera despejó las últimas dudas para afrontar el primer juego luego de la pandemia, y espera ganar los tres puntos que ratifiquen lo bien que iba antes de la pausa del campeonato. Así, ya tendría lista su nómina titular para el juego en ‘la perla del otún’.



1. Una columna de experiencia. El entrenador contará para la reaparición en la Liga con 4 pilares de recorrido; líderes en cada línea: Leandro Castellanos, en el arco; la defensa la comandará Fáiner Torijano; en la mitad, Andrés Pérez para quitar, mientras que Luis Manuel Seijas estará para ordenar.



2. La posición de Edwin Herrera. En la última práctica, Harold Rivera utilizó al jugador como extremo por derecha. Gracias a la recuperación de Dairon Mosquera, que será titular, el lateral izquierdo no será más para el cartagenero y podrá mostrar su desequilibrio jugando más adelantado.



3. ¿Quién reemplazará a Diego Valdés? El atacante titular está suspendido, así que lo reemplazará Jorge Luis Ramos, reciente incorporación; Patricio Cucchi tuvo un problema en el talón que no lo dejó llegar al 100%. Además, el juvenil Jersson González estará como alternativa.



4. ¿Qué pasará con Sambueza? Luego de firmar un nuevo contrato, el argentino apenas tuvo un par de prácticas con el grupo. Así, el DT lo llevará a Pereira y seguramente le dará minutos, pero no sería como inicialista.



5. Volvió Moya, ¿llega a ser titular? El entrenador celebró su llegada, pues le dará más competencia a la posición de defensores centrales. Sin embargo, José Moya deberá esperar su oportunidad, pues por ahora la dupla inicialista será la conformada por Fáiner Torijano y Jeisson Palacios.



Luego de las pistas que dejó Harold Rivera, está sería la formación titular de Santa Fe para su visita a Pereira: Leandro Castellanos; Carlos Mario Arboleda, Fáiner Torijano, Jeisson Palacios, Dairon Mosquera; Andrés Pérez, Enrique Serje; Edwin Herrera, John Velásquez, Luis Manuel Seijas; y Jorge Luis Ramos.