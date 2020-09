No fue el dinero: los motivos por los que Sambueza siguió en Santa Fe

Fabián Sambueza realizó su primera práctica junto al resto del grupo de jugadores de Independiente Santa Fe, luego de firmar un nuevo contrato que lo vinculará al club bogotano hasta final de año.



El ‘Chino’ aseguró que se sintió bien en el regreso al grupo principal, bajo la batuta de Harold Rivera. “Físicamente me siento bien, he trabajado en casa, pero es complicado agarrar el ritmo del juego; hoy se me escaparon unos balones en los trabajos, pero eso lo agarro rápido”, apuntó Sambueza, en rueda de prensa virtual.



Luego de una negociación larga y complicada, Santa Fe y Sambueza acordaron la continuación del argentino. Claramente no fue el dinero la razón para quedarse, pues el jugador resignó sus aspiraciones y el club le ofreció lo que podía, pues no está en posición de arriesgar sus cuentas.



Entonces, ¿cuáles fueron los motivos para quedarse en Santa Fe? Sambueza fue muy claro: “Mucho tuvo que ver mi familia. En estos momentos era muy complicado moverse a otro lugar, no me fui ni a Argentina, porque la salud de mi hijo, que está pequeño, es muy importante para mí y mi esposa. Además, la gente me demostró su cariño, en redes sociales me demostraron que me querían en el club y eso pesó mucho”.



Sambueza no negó que “la negociación fue complicada por el tema de la pandemia. Yo hice mi máximo esfuerzo económico, así como el club lo hizo sin pasar un buen momento”. Sin embargo, la comodidad de la familia en Bogotá “fue otro de los motivos a la hora de la negociación y de decir que sí”.