¡Regresa la Liga 2020! Este es el calendario de partidos de Santa Fe

Ya hay calendario confirmado para el regreso del fútbol colombiano. Así, la Dimayor dio a conocer las fechas de los partidos del ‘todos contra todos’.



Independiente Santa Fe ya conoce su andar en lo que resta del campeonato y espera sumar la mayor cantidad de puntos para volver a ser sensación en la Liga. El equipo rojo de la capital inicia desde el 19 o 20 de septiembre en la fecha 9, visitando a Deportivo Pereira.



Calendario de Independiente Santa Fe en la Liga 2020:

Fecha 9

20 de septiembre

Pereira vs. Santa Fe



Fecha 10

27 de septiembre

Santa Fe vs. Millonarios



Fecha 11

4 de octubre

Cúcuta vs. Santa Fe



Fecha 12

7 de octubre

Santa Fe vs. Alianza Petrolera



Fecha 13

11 de octubre

Jaguares vs. Santa Fe



Fecha 14

14 de octubre

Santa Fe vs. La Equidad



Fecha 15

18 de octubre

Deportivo Cali vs. Santa Fe



Fecha 16

25 de octubre

Santa Fe vs. Chicó



Fecha 17

1 de noviembre

Pasto vs. Santa Fe



Fecha 18

8 de noviembre

Santa Fe vs. Medellín



Fecha 19

11 de noviembre

Santa Fe vs. Tolima



Fecha 20

15 de noviembre

Bucaramanga vs. Santa Fe





*La fecha es del fin de semana (o entre semana) y aún falta definir el horario oficial.