Santa Fe llega al clásico con otro dolor de cabeza: no mete goles

Este jueves, desde las 8 de la noche, se vivirá el clásico capitalino entre Millonarios y Santa Fe, que tuvo que aplazarse por un concierto musical, pero que se pondrá al día de la fecha 10 de la Liga I-2019.



El embajador llega mejor al derbi bogotano: cuarto con 20 puntos; mientras que Santa Fe es penúltimo con 6 unidades. Además, el cuadro albirrojo es el único equipo que hasta ahora no conoce el triunfo en el campeonato.



Y aunque los dirigidos por Gerardo Bedoya no bajan los brazos, y quieren salir de esta crisis justamente frente al acérrimo rival de patio, hay otro dolor de cabeza que aqueja al cardenal: la falta de gol.



Santa Fe tiene 10 partidos jugados en Liga y solo ha podido anotar 8 goles. Eso lo convierte en el segundo equipo con menos tantos del campeonato (Bucaramanga tiene 7), junto a Rionegro Águilas y La Equidad.



De esos 8 goles, Baldomero Perlaza, un volante de marca, tiene 3. Con una anotación están: Carlos Henao, Juan David Valencia, José Moya, Johan Arango y Brayan Perea; tres defensores y dos atacantes, uno de ellos suspendido temporalmente de las convocatorias.



Los delanteros de Santa Fe son 5: Arango, Perea, Carmelo Valencia, Fabio Burbano y Arley Rodríguez. Tres de ellos no han anotado hasta ahora en Liga y Arango no lo hace desde la fecha 2, mientras que el ‘Coco’ no marca desde la 8ª jornada. Y la dupla entre Carmelo y Perea, vienen de dilapidar varias opciones contra Once Caldas, el domingo en El Campín.



Las cosas se ponen aún más duras si se tiene en cuenta que Santa Fe no marcó goles en sus dos últimos partidos (Medellín y Once Caldas) y tiene 5 juegos de 10 disputados en los que no anotó.



Así, Bedoya y sus jugadores tendrán que acordarse de anotar goles en el partido más importante del semestre, pues puede servir para ganar el primer partido del año en Liga o en terminar de hundir al expreso. Y justo tendrán que intentar vencer al arquero Wuilker Faríñez, quien se destaca fecha a fecha en la portería embajadora.