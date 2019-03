Las razones de Bedoya a un nuevo fracaso de Santa Fe como local

Independiente Santa Fe perdió en condición de local contra Once Caldas y caer por 0-2 en El Campín. Muchos errores vivió el cuadro cardenal en la faceta ofensiva y defensiva, pero Gerardo Bedoya aduce esos problemas a la ansiedad de sus jugadores.

“Santa fe ha entrado en una incapacidad que se nota. La culpa es mía también por la idea que buscado darle al equipo. Ellos se entregan, pero los rivales nos cobran lo que hacemos mal. Uno siempre se pega al trabajo, pero esto es más mental que futbolístico por la ansiedad. Hay buenos jugadores pero nos está jugando en contra la ansiedad por no obtener los resultados. Errores puntuales que los jugadores no se equivocan ni en los entrenamientos”, dijo.



El técnico compartió su preocupación por no poder mostrar un rendimiento parejo en varios partidos, pues hay encuentros en los que su equipo es efectivo frente al arco rival y otros en los que no.

“Cuando a uno le hacen esos goles, pues hay errores de funcionamiento. Siempre he dicho que no me gusta que conviertan goles de local. No hemos encontrado el equilibrio. En algunos partidos anotamos muchos goles y en otros carecemos de definición. Hemos trabajado y hacemos ejercicios para mejorar, pero encontramos la regularidad”, comentó.



Poco tiempo tendrán los jugadores para lamentarse por este mal resultado en condición de local porque este jueves se enfrentarán con Millonarios por el clásico.



“En el camerino se dijo que se viene un clásico y hay que ganarlo, pero tenemos que dejar atrás esos malos resultados. La parte mental es fundamental por eso nos reunimos con un psicólogo argentino que quería que llegara, pero los errores puntuales nos cuestan”, finalizó el técnico.