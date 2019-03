Santa Fe, una nueva vergüenza de local: cayó 0-2 con Once Caldas

Santa Fe perdió una vez más en condición de local este domingo por la undécima fecha de la Liga I-2019. Con varios errores en ataque y defensa, el rojo de la capital perdió 0-2 contra Once Caldas y sufrió una nueva vergüenza frente a su público.

Fue un somnoliento partido en el estadio El Campín desde el primer minuto, en el que todos corrían de lado a lado, pero no lograban imponerse en el césped del terreno de juego.



En el minuto 21, un balón aéreo fue interrumpido por Juan David Valencia y el juez Luis Fernando Trujillo sancionó penalti. Darío Rodríguez se adueñó del esférico y la mandó al fondo de la red con potencia. Se hizo presente la ley del ex.



Santa Fe no encontraba el camino para acercarse a la portería de Gerardo Ortiz y aunque buscó hacerse fuerte por las bandas, no logró desequilibrar el marcador. Las únicas dos opciones que tuvo en el área fueron para Fáiner Torijano, quien la mandó muy alta, y la segunda fue para Brayan Perea, pero no pudo impactarla.



Para la parte complementaria, el rojo salió con mucho más ímpetu y enjundia para marcar el gol del empate. Gerardo Bedoya mandó al campo a Carmelo Valencia en el lugar de Víctor Giraldo para pelear en el frente de ataque.



Poco a poco Santa Fe balanceó el campo para el arco de Once Caldas, pero el mal momento de ‘Tutunendo’ hizo que varias acciones se murieran cuando el balón llegara a sus pies en el área. El ‘Coco’ también tuvo opciones claras de rematar, pero el esférico le rebotaba en los pies sin poderlo controlar de alguna manera.



El segundo gol de Once Caldas le echó leña al mal momento de Santa Fe. Esta vez fue Geovanni Banguera el que no pudo controlar el esférico con sus manos y la dejó servida para que Juan Pablo Nieto la mandara al fondo de la red con un bonito gesto.