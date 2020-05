Jugador de Santa Fe resignó el 50% de su sueldo para quedarse

Los clubes del fútbol colombiano continúan capoteando la crisis por el parón y uno de ellos es Santa Fe, que poco a poco decide la continuidad y salida de jugadores para el segundo semestre del año.

Uno de los futbolistas que continuará en el club será Luis Manuel Seijas, quien ya acordó todo para poderse quedar en la institución cardenal.

“Pudimos llegar a un entendimiento y la verdad hubo un grado de comprensión importante. Uno entiende cuál es la situación y en ese sentido entendí en qué lugar se encuentra el club y más allá de sacrificar bastantes cosas, sobre todo en la parte económica, me decanté por un tema de estabilidad familiar, por la relación con el equipo y voy saliendo de la lesión así que quiero volver a jugar con la camiseta", dijo en diálogo con el Alargue de Caracol Radio.

Aunque no se conoce el monto oficial que dejó de percibir Seijas, no debe ser una cifra corta, pues fue el 50% de su salario.

“Cuando resignas el 50% de tu salario pues uno a veces piensa ¿qué tan buen negocio puede ser? Pero uno entiende la situación del club. Siempre he sido sensato en varias épocas del equipo, pero le agradezco al profe porque es el primer causante de todo esto y tengo también una guerra personal conmigo por la lesión y todo el 2019 que fue tan duro. Yo sé que tengo la capacidad de volver a jugar", señaló.

Según contó el venezolano, él siempre le ha manifestado al presidente de la institución, Eduardo Méndez, su disposición para ayudar al equipo desde la parte económica como sea posible.

“Yo le he dicho al presidente que se le pueda pagar a los empleados del club su sueldo y le dije que la parte que se arregló que se le paga a los jugadores no había necesidad de pagármela si se necesitaba la plata para otros fines", añadió.

Finalmente, Seijas dejó una reflexión sobre la verdad situación de los jugadores: “A veces se cree que todos hacemos parte de las mega estrellas millonarias de las estrellas que no les importa si juegan o no de aquí en adelante, pero esa no es la realidad. La realidad es que los jugadores trabajamos y vivimos de esto, entonces eso afecta a nuestro núcleo familiar si no nos pagan".