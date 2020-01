¡No se callaron! Santa Fe respondió a las declaraciones de Balanta

Independiente Santa Fe publicó un comunicado de prensa este lunes, en el que responde a las afirmaciones de Maicol Balanta sobre su salida del club y el trato que le dieron en este, para supuestamente dañar su imagen personal.

En dialogo con la periodista Pilar Velásquez, Balanta aseguró que es falso que hubiera llegado borracho a algún entrenamiento o que saliera de fiesta constantemente. Afirmó que la intención de estos rumores eran dañar su imagen.



“La verdad no tomé trago (cuando estuvo en Santa Fe). Siempre fui juicioso, no puedo maltratar mi cuerpo sabiendo que es mi herramienta de trabajo. Todo fue falso y me echaron el agua sucia; quisieron dañar mi imagen, pero arriba hay un Dios y creo que en Santa Fe siempre di lo mejor. Nunca llegué borracho, todo el país le cree al presidente (Eduardo Méndez), pero estoy tranquilo porque si fuera un tipo que me la pasara de joda, no tendría el rendimiento que he dado en algunos clubes", dijo el jugador de Independiente Medellín.

Además, aseguró que el nunca tuvo la intención de irse de Independiente Santa Fe, y que fueron precisamente los dirigentes del club quienes tomaron estas decisiones.



“La hinchada se preguntaba por Balanta, pero Méndez nunca dijo que no querían contar más conmigo. Yo nunca quise irme de Santa Fe, le tenía un aprecio, pero me fui no porque yo quise, sino porque ya habían tomado decisiones", aseguró Balanta.

Sobre las declaraciones del jugador el cuadro cardenal hizo público un comunicado de prensa, en el que desmiente las declaraciones del hoy jugador de Medellín.



“Teniendo en cuenta las declaraciones que circulan de Maicol Balanta, Independiente Santa Fe se permite aclarar que el jugador se presentó el ocho de enero en nuestra sede administrativa y entregó su carta de renuncia aludiendo problemas personales. Es importante aclarar que la pretemporada había iniciado el día dos del mismo en la Sede Deportiva de Tenjo", dice el comunicado.

Además, cuenta el comunicado que durante la Liga II-2019 Santa Fe recibió propuestas formales por el jugador de Atlético Nacional y Deportivo Cali para contar con los servicios del jugador, pero el club cardenal desconoce porque no se dio alguna de estas opciones finalmente.



Finalmente, Santa Fe asegura que el club habría pagado por adelantado a Balanta el dinero correspondiente al salario unos meses del 2020, por lo que Independiente Medellín tuvo pagarle esa cantidad al cuadro cardenal al momento de oficializar el fichaje del jugador.