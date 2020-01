Maicol Balanta arremete contra Santa Fe: ‘Quisieron dañar mi imagen’

Maicol Balanta protagonizó el gran culebrón de la pretemporada en el fútbol colombiano. Luego de hacer un gran segundo semestre con Santa Fe, el extremo vallecaucano no se presentó al inicio de la pretemporada cardenal y luego, alegando problemas personales, llegó a un acuerdo para salir del club bogotano.



Sin embargo, al interior del club se manifestó que el jugador tuvo repetidos casos de indisciplina durante su estancia en el equipo el año anterior. Así también lo conoció FUTBOLRED sobre su comportamiento. Y faltar a la pretemporada fue la tapa.



Acto seguido, Balanta firmó para reforzar al Independiente Medellín, con el que debutó el pasado jueves en el empate 2-2 contra Deportes Tolima, en Ibagué, en el compromiso que dio inicio a la Liga I-2020.



El jugador de 30 años, nacido en Jamundí (Valle del Cauca), se fue en silencio del expreso rojo y así permaneció hasta este domingo, cuando decidió arremeter contra Santa Fe y negar que haya tenido problemas de indisciplina.



“La verdad no tomé trago (cuando estuvo en Santa Fe). Siempre fui juicioso, no puedo maltratar mi cuerpo sabiendo que es mi herramienta de trabajo. Todo fue falso y me echaron el agua sucia; quisieron dañar mi imagen, pero arriba hay un Dios y creo que en Santa Fe siempre di lo mejor. Nunca llegué borracho, todo el país le cree al presidente (Eduardo Méndez), pero estoy tranquilo porque si fuera un tipo que me la pasara de joda, no tendría el rendimiento que he dado en algunos clubes”, aseguró Balanta en charla con la periodista Pilar Velásquez.



Maicol Balanta también dijo que era falso que él haya aducido problemas personales para no presentarse a la pretemporada, aunque no explicó sus motivos para faltar. Eso sí, dejó entrever que todo fue una maniobra dirigencial para que no llegara a tiempo a los trabajos de Harold Rivera.



“La hinchada se preguntaba por Balanta, pero Méndez nunca dijo que no querían contar más conmigo. Yo nunca quise irme de Santa Fe, le tenía un aprecio, pero me fui no porque yo quise, sino porque ya habían tomado decisiones”, manifestó.