La hinchada, uno de los pilares del renacer de Santa Fe en la Liga

Santa Fe no tiene freno y el expreso rojo sigue sumando y sumando puntos para buscar un nuevo título, tema que no se podía tocar en todo el año, pues el mal momento lo mantenía de último y con solo una victoria en el año.



Su gran renacer ya lo lleva con 21 puntos de 21 disputados en las últimas siete jornadas y no ha recibido ningún gol. La llegada de Harold Rivera, Eduardo Méndez y el nivel de varios futbolistas influyó, pero la hinchada estuvo presente en varias de estas ayudas.

En ocasiones hubo mal ambiente y disgusto en El Campín, pero con toda razón. El equipo no ganaba y el mal momento seguía, pero los aficionados igualmente acompañaban al club y llegaban con una ilusión de dejar atrás esa pésima racha que los atormentaba.



Entonces llegó el momento en que el equipo y los aficionados empezaron a remar para el mismo lado. Visitas de hinchas al entrenamiento, una misa organizada con aficionados rojos, recibimientos en el estadio y banderazos en el hotel empezaron a llevar todo hacia un mismo rumbo.

Con una frase que terminó siendo bastante literal, "de esta salimos juntos", los futbolistas rojos y los hinchas cardenales empezaron el renacer del equipo, que ya está entre los ocho y pelear por el título hoy se volvió una realidad.



Y no es para nada menos, pues Santa Fe tenía su peor racha en toda la historia e igualmente tenía una buena asistencia a El Campín. Hasta la fecha 14, con siete partidos jugados de local de los grandes del país, el equipo rojo se ubica en la tercera posición con un promedio de 13.103, solamente superado por los clubes antioqueños.