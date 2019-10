Santa Fe empieza con las lesiones: sin dos experimentados contra Cali

Santa Fe enfrenta este sábado a Deportivo Cali y busca un triunfo que lo siga acercando a los clasificados de la Liga, pues ya está octavo y no quiere salir de este selecto grupo.



Por otro lado, tendrá importantes ausencias por lesión. El primero es Andrés Pérez, quien salió contra La Equidad en la fecha anterior y se confirmó que no estará para este juego por un desgarro en el isquiotibial derecho. Estaría cerca de cuatro semanas por fuera.

Ahora, Leandro Castellanos también tiene problemas. El portero que mantiene récords en su arco, sufrió una molestia contra Huila y, aunque no fue sustituido, confirmó un dolor muscular y podría ser baja.



Castellanos no ha sido descartado para el partido, pero podría tener un descanso y Harold Rivera buscaría cuidarlo para no 'padecer' este tema más adelante: en su lugar iría Omar Rodríguez.



Recordemos que Edwin Herrera, lateral, está con la Selección Colombia Sub-23 y estará hasta el 14 de octubre, por lo que no hará parte de este juego.