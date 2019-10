Huila frenó al expreso rojo y sacó un empate: 0-0 contra Santa Fe

Santa Fe finalmente cortó su racha de victorias, pero tampoco perdió. El conjunto cardenal no pudo romper la barrera opita e igualó por 0-0 contra Huila en la fecha 16 de la Liga II-2019 en El Campín.

Desde la primera parte hubo llegadas para ambos equipos y en Santa Fe la defensa no era tan sólida como en los últimos juegos. Leandro Castellanos, en una oportunidad, también se demoró en salir y por poco ve el primer gol del compromiso y en contra del rojo en ocho partidos.



Fabián Sambueza y Jefferson Duque eran los que más lideraban el ataque. Tanto así que llegó en dos ocasiones el argentino, pero Geovanni Banguera logró sacar el esférico al córner.



La primera mitad terminó sin goles y con una cara un poco más opaca de la que ha mostrado antes el conjunto cardenal. Maicol Balanta y Andrés Pérez empezaban a pesar por sus ausencias en este compromiso.



El segundo tiempo, como todo el partido, Santa Fe manejó el partido e intentaba romper esa doble línea de cinco que tenía el equipo de Jorge Luis Bernal y que mantenía para llevarse un punto de Bogotá.



Santa Fe buscaba, intentaba, generaba, pero no le alcanzaba para el primer gol del compromiso en El Campín que se mantenía por 0-0. Buen negocio para los opitas, pero el rojo necesitaba sumar.



Finalmente, el cuadro cardenal no pudo romper la barrera que tenía el equipo de Neiva y todo terminó con un 0-0. Santa Fe, por su parte, llegó a 24 puntos y se mantiene dentro de los ocho, mientras que los opitas sumaron una valiosa unidad que lo mantiene peleando por descenso.





Síntesis

Santa Fe 0-0 Huila

​

Santa Fe: Leandro Castellanos (6); Carlos Arboleda (6), Fainer Torijano (5), Nicolás Hernández (6), Federico Arbelaez (5); Daniel Giraldo (5), Sebastián Salazar (5); Dylan Borrero (5), Fabián Sambueza (6), Jhon Velásquez (5); Jefferson Duque (6).

Cambios: Guillermo Murillo (5) por Dylan Borrero (12 ST), Roger Torres (5) por Daniel Giraldo (25 ST), Federico Anselmo (SC) por Jhon Velásquez (40 ST)



D.T.: Harold Rivera.



Huila: Geovanni Banguera (7); Geovan Montes (5), Víctor Moreno (6), Luis Cardoza (6), Luis Mosquera (5); Andrés Amaya (5), Jean Carlos Pestaña (6), Harrison Henao (5), Michael López (5), Bayron Garcés (6); Diego Echeverri (5).



Cambios: Brayan Moreno (SC) por Bayron Garcés (30 ST), Diego Barreto por Diego Echeverri (32 ST), Jhonatan Pérez (SC) por Andrés Amaya (45+1 ST)



D.T.: Jorge Luis Bernal.



Goles: no hubo.



Amonestados: Luis Mosquera (19 PT), Luis Cardoza (28 PT), Harrison Henao (32 PT), Jean Pestaña (39 PT), Andrés Amaya (8 ST), Geovanni Banguera (35 ST), Michael López (45+4 ST) en Huila. Federico Arbelaez (25 ST), Roger Torres (38 ST), en Santa Fe.



Expulsados: no hubo.



Árbitro: Luis Matorel (6).



Partido: regular.



Figura: (8).



Estadio: El Campín.



Asistencia: 11650 espectadores.