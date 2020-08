Sambueza y su regreso a Santa Fe: todo depende de un equipo argentino

Independiente Santa Fe trabaja en su sede deportiva, preparando su regreso a la competencia, pues parece acercarse el reinicio de la Liga 2020. Bajo la dirección de Harold Rivera, los cardenales siguen poniéndose a punto para jugar, con la ansiedad de buscar el título en un torneo relámpago en los últimos meses del año.



Por su parte, Fabián Sambueza está libre, luego de terminar su vínculo con Santa Fe y a la espera de la sonada oferta de algún club para llevárselo. Sin embargo, los agentes del ‘Chino’ no han conseguido ubicarlo, pues al parecer el volante argentino cobra un sueldo alto y exige bonificaciones. Es así que el volante ya empieza a sentir la necesidad de no quedarse sin equipo de acá a fin de año, y los acercamientos para regresar al club bogotano se siguen dando.



Según conoció FUTBOLRED, Santa Fe no tiene dinero para ofrecerle algo distinto a Sambueza, de acuerdo a sus últimas conversaciones antes de dar por terminado el vínculo con el argentino, hace ya casi un mes. El ‘Chino’ entiende la situación y estaría dispuesto a aceptar las condiciones que le dijeron desde ese momento, pues se siente a gusto en Bogotá junto a su familia y comprende la grave situación económica que se vive a raíz de la pandemia.



Sin embargo, el club albirrojo no tiene flujo de caja para, en caso de que Sambueza quiera volver, pagarle lo que se dijo en un principio; así, depende de un equipo argentino para destrabar las cosas y hacerle campo al volante en su presupuesto.



Se trata de Tigre, que busca los servicios del delantero Patricio Cucchi; aunque el atacante pertenece a Nacional, está a préstamo en Santa Fe, que es el que le paga su sueldo. Y aunque el club del sur del continente ya ha tenido acercamientos, no ha hecho una propuesta oficial para quedarse con sus servicios. De darse la salida de Cucchi, le abrirán las puertas a Sambueza; de lo contrario, el cardenal deberá quedarse con el plantel que tiene y decirle no a Fabián Sambueza, pues “no hay plata pa’ tanta gente”.