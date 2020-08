Contundente: ‘James Rodríguez sufre de un déficit de personalidad’

James Rodríguez y Real Madrid, una relación conflictiva, de amores y desamores, que está a punto de llegar a su fin en el mercado de fichajes, pues el volante colombiano quiere cambiar de equipo al tener claro que el entrenador Zinedine Zidane no lo tiene en sus planes.



De James muchos opinan, y esta vez lo hizo José Portolés, recordado en Colombia porque fue quien trajo a Juan Manuel Lillo para dirigir a Millonarios en 2014, cuando él asumió como director deportivo embajador. Portolés ha trabajado en la coordinación deportiva de clubes como Villarreal, Albacete, Sporting de Gijón, Vissel Kobe (Japón), Rayados de Monterrey (México), la selección de Costa Rica, el Valencia, y nada menos que el Real Madrid, por eso sabe lo que es el ADN merengue.



Por eso, en charla con ‘De Grueso Calibre’, le preguntaron por James Rodríguez y los factores para salir por la puerta de atrás en el Real Madrid. “Creo que James no ha tenido la suficiente personalidad para afrontar el alto nivel social en el que se mueve el fútbol europeo. Va sobrado de calidad para jugar, pero sufre de un déficit de personalidad”, dijo Portolés.



A otro que criticó Portolés fue a Lionel Messi, quien tiene en duda su continuidad en FC Barcelona pues el equipo viene de fracaso en fracaso. “Messi jugador, es indiscutible, pero en lo personal, no tiene perfil de líder. Su fuerza en el Barcelona es proporcional al miedo que tienen los dirigentes de que se vaya del club. Y esto lo puede aprovechar para su beneficio, si no se marcha”.