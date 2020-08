Un viejo conocido: Santa Fe tendría listo a su nuevo delantero

Santa Fe había confirmado sus salidas y se hablaba también de jugadores que volvían de préstamo, pero no con un fichaje como tal. Ahora, habría una nueva llegada, aunque un viejo conocido.



Según 'Vbar Caracol', Jorge Luis Ramos sería el delantero que llegaría al equipo cardenal para reforzar la delantera en este 2020. Sin embargo, no es oficial todavía y Unión Magdalena era uno de los equipos que también peleaba por llevarse al jugador.

Recordemos que el jugador estaba en Tolima y no tenía tantos minutos, pero también ya tuvo un paso por Santa Fe y no logró brillar como se esperaba.



El atacante estuvo en 2011-2013 con el cuadro capitalino y no logró marcar gol en 28 partidos disputados. Ahora, podría tener su reencuentro con Santa Fe, aunque viene de anotar 4 goles en Tolima. ¿Es lo que se esperaba?