¿Mensaje de ilusión o despedida para Santa Fe? Sambueza se sinceró

En diálogo con Win Sports, Fabián Sambueza habló sobre su futuro en Independiente Santa Fe, las posibilidades que hay para continuar y cerró con un sentido mensaje a la hinchada cardenal.



Recordemos que el creativo argentino llegó al club capitalino para el segundo semestre del 2019 y a partir de excelentes presentaciones se convirtió en pieza fundamental del XI titular.

Respecto a su actualidad en Santa Fe, Sambueza reconoció que actualmente no tiene contrato con el equipo y por tal motivo “no pude ir a la sede deportiva a entrenar”. En este orden de ideas “sigo sin resolver mi situación” debido a que “ahora no depende solo de mí sino del club”.

Aclaró que en caso de continuar, todo pasaría por “el cariño de la gente y el grupo tan espectacular de jugadores que tiene el club”. Así pues el objetivo para el regreso de la Liga es “pelear cosas importantes, yendo paso a paso, tratando de acomodarnos y de hacernos fuertes como locales. Apuntamos a un mismo lugar y para eso hay que sacrificarse”.



Justamente dicho cariño se debe en gran parte a que “no podíamos sacar los resultados que queríamos, peligrábamos en algunas cosas a nivel grupal y nivel club, pero aún así el apoyo de la gente fue importante y le tomé mucho cariño por su respeto y el aliento que nos dieron”.

Ahora bien, en caso de no llegar a un “final feliz”, el futbolista de 32 años valoró su paso por el elenco cardenal como “positivo a nivel personal”, teniendo en cuanta claro que “el equipo hizo una buena campaña y a nivel grupal siempre estuvimos fuertes a pesar de que cuando llegué al club no estábamos en una buena posición, después nos pudimos acomodar. El esfuerzo y sacrificio de todos sirvió para tratar de llegar lo más alto”.

Por último, con un tinte de despedida, Sambueza envió un sentido mensaje a la hinchada santafereña: “Si me toca irme le quiero decir a la hinchada de Santa Fe que solo tengo palabras de agradecimiento por todo su cariño y apoyo desde el primer momento que llegué al club, si me quedo decirles que vamos a pelear esforzándonos al máximo hasta el último minuto. Por ahora mi situación es un poco complicada, no sé qué irá a pasar conmigo, yo tengo mis obligaciones y el club defiende también su patrimonio, así que es difícil, la gente a veces no entiende que tenemos nuestras responsabilidades, nadie trabaja gratis sabiendo que tiene una familia detrás suyo que depende de ellos”.



Y cerró: “Les agradezco el cariño diciéndoles que si me toca irme los llevaré siempre en mi corazón”.