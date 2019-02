El ‘Caballo’ Márquez, el atacante que quiere romper la defensa de Cali

Sin menospreciar a los demás jugadores que tiene el Unión Magdalena, El ‘Caballo’ Ricardo Márquez es la referencia que tienen este martes los defensores del Deportivo Cali para evitar que el ciclón llegue al área de Camilo Vargas.



Con 21 años, el jugador nacido en Santa Marta anotó 20 tantos en 26 partidos con el cuadro rojiazul en el Torneo de Ascenso en 2018, y en el inicio de la Liga suma 5 en cuatro compromisos. Se crio en el barrio Santa Helena, en casa de su abuela, pero futbolísticamente se hizo en el popular Pescaíto, de donde han emergido las grandes figuras samarias de todos los tiempos. La arena, afirma, ha sido una herramienta vital para lograr potencia en sus piernas.



Su descubridor fue Édinson González Palacios, conocido como ‘Robapollos’, y cuando llegó al Unión lo recibió Jesús Vargas, quien se convirtió en su segundo padre. No niega que le gustaría emular a su coterráneo Falcao García, aunque tiene metas claras: “Falcao ha puesto un punto alto y es difícil, pero hay que hacer las cosas mejor que él”, sostiene entre risas.



Ricardo dice que no tiene agüeros y que cuando entra a la cancha lo más importante es la bendición de Dios y sus familiares, “no hay nada más, no tengo amuletos y creo en Dios”.



De si puede sufrir nervios en su presentación frente al Cali en Palmaseca, señala que el “futbolista que no sienta la cosquillita del primer partido frente a Cali, Junior o América es mejor que se retire, eso es algo normal”.



Consultado por los consejos que le dan jugadores experimentados como Abel Aguilar y David Ferreira, Márquez señaló: “Son grandes, les aprendo mucho a ellos porque también son excelentes personas”.



Acerca de estar como el segundo mejor artillero del certamen -detrás de Fernando Aristeguieta– dijo que “no significa mucho para mí, porque lo importante es el que equipo sume y mantenga la categoría, eso es lo primordial, lo demás es secundario”.



Sobre la forma en que lo utiliza el Unión manifestó que “si no tengo compañeros que organicen el juego no puedo hacer goles o sino me rebusco el balón tampoco puedo, es el conjunto de las dos cosas, el equipo tiene muy buen manejo, sabe jugar, filtrar y ponerme mano a mano, lo demás es cuestión mía cómo defino”.



¿Quiere seguir enalteciendo la amplia lista de jugadores que ha dado su ciudad? Eso pesa, el fútbol samario tiene con qué, también está Castillo y otros que han brillado dentro y fuera del país. Es importante que el fútbol samario se sigue mostrando, de parte mía mí voy a hacer lo mejor para seguirlo enalteciendo; Falcao se destaca en el fútbol europeo, quiero llegar a la Selección Colombia, tengo muchas aspiraciones personales, pero ahora primordialmente está por delante el Unión Magdalena, hay que mirar lo que es el presente porque el futuro es incierto”.



¿Cómo vivieron los samarios aquello de 13 años en la B? Era difícil porque ese tiempo no lo había tenido ningún equipo colombiano al descender a segunda división, pero eso ya pasó, estamos en la A y lo importante es poder mantener la categoría, eso es lo que vamos a hacer”.



¿Qué clase de jugador es?

“Voy con lo mío, cuando entro al área no fío nada, me caracterizo por eso, el fútbol se hizo de hombres y hay que aprovechar las oportunidades de cualquier manera”.



¿Cuál es su fortaleza?

“Cabeceo con potencia y ubicación, aunque también pateo de media y larga distancia, hago movimientos, más que la velocidad y la fuerza, pero no puedo dar mucha información, los defensas del Cali ya deben saber”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces