Recta final del año y la Liga: lo que viene para el fútbol colombiano

Finalizó la jornada 10, de clásicos, en la Liga II-2019 y el torneo en Colombia empieza a tener su recta final. Varios equipos luchan por diferentes motivos y llegan a esta última fase con el objetivo de sumar de a tres.



Lo que viene para la fase final de la Liga:

Descenso:



Alianza Petrolera sorprendió a todos en estas 10 primeras jornadas y se llevó varios puntos para alejarse del descenso. Huila es último con 123 puntos, le sigue Unión Magdalena con 126 y serían los descendidos. Luego, están Envigado, Rionegro y Jaguares, que pelean por no bajar y tendrán luchas a muerte en estas últimas 10 fechas. Recordemos que el descenso solo suma en fase de todos contra todos, es decir, los cuadrangulares no son tenidos en cuenta.



Clasificación:



Con 10 fechas jugadas, ni el último de la Liga con 5 puntos está eliminado. El paupérrimo nivel de la Liga de Colombia, que tiene pésimos números, hace que equipos como Santa Fe aprovechen su buen momento y puedan escalar posiciones, pues están a solamente seis puntos del octavo. El líder, Alianza, tiene 21 y se habla de un posible puntaje de 30 para clasificar.



Goleadores:



La lucha de los máximos artilleros empezó caliente luego de que Michael Rangel siga encendido en América. El delantero está escolta con 5 goles de Germán Cano, quien tiene 6. Les sigue José Ortíz con 5, Dinenno, Kelvin Osorio de Patriotas y Anthony Uribe con 4. Quedan las 10 fechas y los cuadrangulares para sumar.



Reclasificación y torneos internacionales:



Millonarios, que no está en buen nivel, se mantiene líder y está logrando el cupo para la Copa Libertadores del próximo año. Si las cosas siguen así, Pasto es segundo e iría a Copa Suramericana junto a América, Tolima y Nacional. Junior, por su parte, ya está clasificado a Libertadores por ser el campeón. Recordemos que los cupos de la Libertadores son: Campeón de la Liga I (Junior) y II, Campeón de la Copa Colombia y primero en reclasificación. A Suramericana: Los cuatro siguientes en reclasificación que no tengan cupo a Libertadores.



Partidos imperdibles:



Quedan varios clásicos del fútbol colombiano en estas últimas fechas de la Liga, que está en la mitad de su final. En la fecha 15 se jugará el clásico caleño entre América y Cali y Junior vs. Nacional. En la siguiente jornada, Cali y Junior encenderán las alarmas. En la 17, América y Millonarios será el protagonista de la jornada y Santa Fe se medirá con Cali. En la fecha 18, América contra Nacional y Junior frente a Millonarios se llevan las miradas. Finalmente, en la 19 y 20, Santa Fe tendrá dos juegos durísimos: Millonarios y Nacional, respectivamente.