Febrero se acaba con la fecha 7 de la Liga: aquí está la programación

La última semana de febrero tendrá como atracción la disputa de la 7ª fecha de la Liga I-2019. Entre el martes 26 y el jueves 28 del segundo mes del año, se jugarán 9 partidos de la jornada; mientras que el duelo entre Atlético Nacional y Deportivo Cali quedó aplazado para el 20 de marzo.



Aquí está la programación de la séptima jornada:



26 de febrero

Alianza Petrolera vs Jaguares FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win Sports



Cúcuta Deportivo vs Atlético Huila

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: General Santander

Televisión: Win Sports



27 de febrero

Deportivo Pasto vs La Equidad

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Municipal de Ipiales

Televisión: Win Sports



Patriotas FC vs Once Caldas

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win Sports



Deportes Tolima vs Atlético Bucaramanga

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win Sports



Atlético Junior vs Envigado FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win Sports



28 de febrero

Rionegro vs Independiente Medellín

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win Sports



América de Cali vs Independiente Santa Fe

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win Sports



Millonarios FC vs Unión Magdalena

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win Sports



20 de marzo

Atlético Nacional vs Deportivo Cali (aplazado)

Hora: Por definir

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Por definir