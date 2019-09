La fea anécdota de Alexis García con la que Pinto le respondió

Millonarios venció 2-1 al Pasto en la fecha 11 de la Liga II-2019 y luego del partido hubo declaraciones de los dos técnicos sobre lo sucedido en el encuentro en El Campín.

Previo a este duelo, Pinto le mandó un mensaje directo al Pasto por su forma de jugar. Ante estas declaraciones, el entrenador del Pasto, Alex García, quien anunció su salida, habló en rueda de prensa. (Revise aquí las declaraciones del antioqueño)

A Pinto le preguntaron por las declaraciones de su colega del Pasto y aunque no quiso entrar en polémica, el entrenador santandereano contó una fea estrategia que vivió en el pasado por parte de su rival.

"Les voy a contar un detalle del profesor para cerrar ese tema. A mí me gusta hablar de Klopp, de Tabares y de ellos, yo respeto, pero no. Como le parece que un partido en Cúcuta, de Equidad-Cúcuta, es histórico lo que voy a contar para que usted se dé cuenta quien tiene la razón. Yo tengo el video en los jijuemil que tengo del mundo, tengo ese video. A los 14 o 15 minutos haya parado el partido y le dijo a todos los jugadores que se metieran al banco a cambiarse los zapatos ¿usted qué opina de eso?", cerró preguntándole al periodista.

Posteriormente, Jorge Luis Pinto habló sobre algunas de las estrategias que vivió en el duelo de este domingo, en el que al final logró un importantísimo triunfo en El Campín.

"Si quiere nos sentamos y vemos los videos y mira. Hoy en el primer tiempo no dejan cobrar, le rogué al árbitro que eso era conducta incorrecta porque no dejan cobrar, se tiraron al piso cuando iban ganando, paraban la jugada. Uno de profesional no puede enseñar cosas de esas, a mí me da pena. ¿O les parece que un equipo saque a los 11 jugadores para que se cambien los zapatos porque el sol estaba fuerte? Yo sí muestro pruebas, no hay que hablar más porque no vamos a entrar en una polémica", comentó.

Sin embargo, al cierre de su declaración, Pinto también resaltó lo bueno que ha hecho Pasto, el rival que lo sigue en la tabla de reclasificación: "Pasto tuvo cosas buenas, hizo una buena campaña, va en una buena, pero esas cosas (hechos para perder tiempo) no hay que ponérselas al fútbol".