Alexis García se va con los taches arriba: durísima respuesta a Pinto

Alexis García confirmó que no seguirá como entrenador de Pasto luego de la derrota por 2-1 contra Millonarios. El entrenador salió por problemas personales y familiares, pero antes dejó una durísima respuesta a Jorge Luis Pinto y dio una crítica por el tema de hacer tiempo, que había mencionado el DT azul.



García, siempre polémico, respondió el tema y habló sobre el trabajo que realiza Pasto, mencionando que fueron subcampeones y son segundos en reclasificación sin necesitar de este hecho.

"Respeto mucho a los colegas, pero hay algunos que no respetan el trabajo de los otros. Venden cosas que no son ciertas, perjudican el trabajo con declaraciones y por querer salvarse incendian el estadio y eso no es justo. Este equipo no se prepara para hacer tiempo, fue subcampeón y está segundo en reclasificación, este equipo se prepara para hacer fútbol", empezó diciendo Alexis como respuesta a Pinto.

"ESTE EQUIPO NO SE PREPARA PARA PERDER TIEMPO" #CentralFOX | Alexis García reprochó las declaraciones de Jorge Luis Pinto y señaló su inconformidad por algunos equipos que se quejan por tener que viajar a Ipiales para jugar. pic.twitter.com/b3z5F8dJ2W — FOX Sports Colombia (@FOXSportsCo) September 16, 2019

Recordemos que el entrenador de Millonarios pidió, previo al juego, que 'Pasto no hiciera tiempo en Bogotá'. Alexis García, por su parte, se despidió de Pasto con las polémicas declaraciones e hizo un llamado al fútbol en paz.



"Superamos circunstancias que otros no superarían, muchos lloran por ir a Ipiales y hablan de todo menos de fútbol. Montan cortinas de humo... Esa era mi queja, no me puedo quejar de lo que yo hago, tengo que respetar a los rivales y salir como salieron los jugadores de Pasto y Millonarios, abrazados", finalizó.