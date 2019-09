Otro más que se va: Alexis García anunció que no seguirá en Pasto

Pasto perdió por 2-1 en El Campín y Alexis García finalmente confirmó que no seguirá como entrenador del conjunto volcánico por problemas personales y familiares.



El técnico, en rueda de prensa, confirmó el hecho y agradeció el tema con la dirigencia del Pasto. García podría ser nuevo entrenador de La Equidad.

“Por problemas personales y familiares dejó de ser el técnico de Pasto. Tengo un problema familiar que no puedo resolver desde Pasto. Estoy muy agradecido, incluso con dos o tres que me hicieron mal allá pero me mantuvieron alerta. Estoy agradecido con todo el equipo”, confirmó.

"POR PROBLEMAS PERSONALES HOY DEJARÉ DE SER EL TÉCNICO DEL PASTO" #CentralFOX | Alexis García anunció que no seguirá en la dirección técnica del Deportivo Pasto por motivos personales y familiares. pic.twitter.com/3zITDaKaGi — FOX Sports Colombia (@FOXSportsCo) September 16, 2019

Finalmente, habló sobre el partido y la derrota que sufrió el equipo volcánico. Recordemos que Pasto fue subcampeón y está en la segunda posición de reclasificación.



“Pasto controló el juego y se emparejó más el partido. Cometimos errores que nos costaron, pero el equipo está para equipararse a cualquiera”.