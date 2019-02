‘No tengo argumentos para destrozar el equipo’: ‘Pecoso’ Castro

A pesar de la derrota 0-1 con el Junior este domingo en el Estadio Pascual Guerrero, el técnico Fernando ‘Pecoso’ Castro aseguró que no va a destrozar a su equipo porque perdió, sino que, al contrario, le gustó la seriedad con que encaró el compromiso.



En cuanto al cambio de dos a tres volantes de marca, dijo: “La verdad es que yo haya tenido un equipo en la fecha pasada y hoy haya cambiado no es así, veníamos de ganar de visitantes con un buen trabajo, hoy todas las condiciones las puso el equipo, en una llegada de ellos nos hicieron el gol, si yo veo que el equipo no me pasa de la mitad de la cancha y los delanteros no me pisan el área cómo puedo pretender ganar un partido de local si no tengo un buen volumen ofensivo; pero hicimos el esfuerzo el otro inteligentemente se metió atrás, nos contragolpeó, a veces nos salió jugando y se llevó un resultado, también el arquero Viera tiene tres pelotas claras de gol que eran nuestras, hay que reconocerle también al contrario que hizo las cosas bien”.



Castro agrego que “tengo que decirle al plantel lo que no me gustó y lo que hay que corregir, pero a ellos, se habló en los entrenos de la semana de lo que necesitábamos hoy, me faltó en volumen ofensivo, más que todo saliendo por los costados. Todo tiene un por qué, pero no tengo ningún reparo para el equipo, recién llevamos cuatro fechas del campeonato, infortunadamente no podemos perder de local y espero que el equipo me mejore mucho más”.



Cuando jugada de lateral preparaba bien los centros, ¿hoy le falta eso? “Hay que reconocerle a los muchachos que estamos empezando, en el caso del lateral izquierdo apenas está entrando, les dije que mis dos laterales tiene que ir 200 veces al ataque y hoy no lo hicieron ni 20 veces, hay que tratar todos los días de seguir mejorando”.



¿Junior le gana el partido en el primer tiempo? Nosotros jugamos unos amistosos en Bogotá y pensábamos que íbamos a encontrar el equipo allá, pero esto apenas comienza, hay que analizar, en esto no me voy a romper la cabeza, tengo un equipo serio y todos están trabajando bien, el rival nos ganó bien, tiene un buen técnico y una buena nómina. En mi libreta anoté siete tiros de esquina, estaría preocupado si el equipo no me pasa de la mitad de la cancha, pero el arquero de ellos sacó tres pelotas de gol”.



En tanto, Luis Fernando Suárez, estratega ganador, señaló que “era recuperar en el traslado de balón de ellos en mitad de cancha, la equivocación de nosotros al final del primer tiempo fue que nos excedimos, perdimos mucha pelota y le dimos una constante a ellos que fue tirar mucho pelotazo. Este partido pintaba de la manera en que se jugó, dos equipos que planteaban dos formas de jugar distinta, quiero darle un alto valor a lo que hizo Viera. Hoy se le ganó a un gran equipo y de visita hacemos tres puntos que son importantísimos”.



Suárez acotó que “posiblemente me demoré en los cambios, todo se ve fácil porque el resultado adverso, tengo que saber soportar los chuzones cuando los resultados no se dan, el equipo puso todas las condiciones, siete tiros de esquina y cinco opciones de gol, la figura del partido fue Sebastián Viera, aprovecharon el error nuestro y después se defendieron bien con la pelota, Junior hizo un buen partido, otra cosa hubiera sido si Viera no hubiera atajando las oportunidades que tuvimos”.



¿Por lo mostrado por Junior piensa que el 1-0 es corto? “Uno no sabe, el fútbol es tan cambiante que de pronto habíamos marcado el 2-0 y se vuelve emocional el partido, valoro el 1-0, de pronto haya partidos en que se presente una ventaja más amplia. Estamos entrenándonos para eso, vamos a buscar cosas importantes no solo a nivel nacional sino internacional”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces