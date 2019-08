La actualidad de Ómar Pérez: contundente respuesta del presidente

Santa Fe, nuevamente, sigue en voz de la crisis y polémicas. Eduardo Méndez, presidente rojo, tomaría una contundente decisión sobre el tema de Ómar Pérez, que se sigue recuperando de una lesión de ligamento cruzado.



El argentino, que no se operó, sigue en recuperación y quiere ser inscrito para jugar con el cuadro capitalino, que no ve una salida al pésimo momento. Sin embargo, la decisión estaría en que el '10' no jugaría.

"El tema de Ómar Pérez... problema para el presidente. Él sigue lesionado y no se operó, tengo entendido que no podía. Me tengo que reunir con él y hablar con él por el tema del contrato; él tiene contrato hasta el 31 de diciembre", le dijo Méndez a 'Espn Fútbol Club'.



Por otro lado, el presidente también mencionó que su final se aproxima y que Pérez lo debe entender. "Él (Ómar Pérez) debe entender que los tiempos llegan. Tengo que hablar con el cuerpo médico y con él".



Finalmente, también mencionó el tema del contrato y que buscarán llegar a un acuerdo. "Tiene contrato hasta 31 de diciembre y el salario de él es muy alto, no aceptará venir de ganar, por ejemplo, 80, 90 millones, a 5 millones por no jugar. Tenemos que llegar a un acuerdo", finalizó.