El inesperado giro que tomaría el tema de Camps: hay incertidumbre

Santa Fe sigue con su crisis y cada vez se hunde más y más. El entrenador Patricio Camps, a esta hora, no ha sido despedido del equipo y el tema de su contrato sigue vigente en el club rojo.



Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, le dijo a 'W Radio' que no han llegado a un acuerdo y, que si no se llega a este, él seguiría porque actualmente es el entrenador y se presentaría mañana a dirigir el entrenamiento del equipo.

"Mañana (martes), si no se llega a un acuerdo, el señor (Patricio) Camps debe ir a dirigir al equipo porque actualmente es el entrenador, no lo hemos despedido y su contrato sigue", comentó Méndez.



Por otro lado, también había mencionado que el tema jurídico se hablaría con el representante y que hasta el momento se ha tenido contacto.



"En 2 horas me llama el representante, pero en el contrato no sale ningún agente Fifa por el entrenador. El contrato lo firmó él (Camps)", finalizó.