Es oficial: Juan Carlos Osorio vuelve a ser DT de Atlético Nacional

Después de muchas semanas de rumores y deliberaciones, Atlético Nacional confirmó que le volverá a confiar la dirección técnica a Juan Carlos Osorio.

Según confirmó el presidente del club, Juan David Pérez, el DT será presentado este viernes tras su regreso del viaje a Europa.



El entrenador risaraldense ya tuvo una etapa feliz en el equipo verdolaga, en el que ganó 6 títulos entre julio de 2012 y el mismo mes del 2015.



Osorio comenzó una transformación profunda del equipo, que pasó por el centro de alto rendimiento que hoy sirve a los jugadores del club.



A su favor, además de ese profundo conocimiento del equipo, cuenta con el respaldo de jugadores importantes dentro del vestuario como Alexis Henríquez -quien fuera su capitán y Daniel Bocanegra. Eso sin mencionar al actual director deportivo, Francisco Nájera.



La duda, sin embargo, pasa por el trato con los jugadores experimentados como Pablo Cepellini, Hernán Barcos o Vladimir Hernández y cómo tomarán los nuevos de la cantera y los recientes fichajes la tradicional política de la rotación.







Se espera que Nacional haya asegurado también la presencia del entrenador por un tiempo prolongado, pues es bien sabido que la hoja de vida de Osorio lo hace atractivo para las selecciones nacionales (dirigió a México y Paraguay) e incluso para otros grandes clubes tras su paso por Millonarios, Chicago Fire, New York Red Bulls, Once Caldas, Puebla y Sao Paulo.



En su palmarés, el DT que regresa al fútbol colombiano tiene, además de seis títulos con el verde (tres de Liga, dos de Copa Colombia y uno de Superliga), uno de Liga con once Caldas (Liga II 2010) y otro de Conferencia Oeste con NY Red Bulls (2008).