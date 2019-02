Cali: espera a Palavecino este viernes y buscaría repatriar un defensa

Este viernes en la mañana debe llegar a la capital del Valle del Cauca el volante creativo Agustín Palavecino, procedente de Platense, para hacerse los exámenes médicos y concretar su vinculación al Deportivo Cali.



El jugador confirmó, en diálogo con Zona Libre de Humo, que se acordó la compra del 50% de los derechos deportivos por parte del conjunto vallecaucano.



De 22 años, es considerado un clásico enganche, que pone a sus compañeros de cara al guardameta contrario. Con Platense disputó más de 100 partidos como profesional, entre tercera división y la Primera B Nacional.



“Muy contento por llegar a un equipo grande, espero estar a la altura, la verdad no tengo dudas, el viernes viajo para allá, hacer la revisión médica y poder incorporarme a los entrenamientos. El club compra el 50% de mi pase”, señaló desde Argentina.



Sobre sus características, dijo que “soy un jugador ofensivo, que intenta asistir bastante, y que a la hora de marcar y defender también da una mano”.



La del Cali no fue su única opción, ya que un conjunto de su país y otro chileno habían preguntado por él. “Estuve cerca de ir a Racing, no se dio, ahora justamente me apareció lo del Cali, hablé con mi familia y mi representante, y no lo dudamos”, agregó.



Acerca de si ha preguntado por su nuevo club, respondió: “La verdad que no, estaba esperando que se confirmara esto, ahora lo que queda es llegar, ponerme a entrenar y estar de la mejor manera a disposición del técnico”.



Palavecino se despidió el miércoles de sus compañeros de Platense: “Obviamente todos me dieron su apoyo, todos con palabra de aliento me dijeron que es un gran paso y eso a uno le sirve mucho y me pone muy contento”. A la hinchada azucarera, que espera mejores resultados, le adelantó que: “Voy a aportarle mi grano de arena al equipo y cumplir todos los objetivos que nos propongamos”.



De otro lado, existe la posibilidad de que sea repatriado el vallecaucano Germán Mera, ante la necesidad de un central que cope la zona izquierda de la zaga.



Mera, de 28 años y actualmente en el KV Mechelen, de la Primera División de Bélgica, salió del Cali en 2017 y regresaría en condición de préstamo. Su liderazgo y capacidad en el juego aéreo serían vitales en el actual momento del plantel que dirige Lucas Pusineri.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal de Futbolred en Cali

En Twitter: @marquitosgarces