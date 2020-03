Pedido expreso de Gamero: esta sería la contratación de Millonarios

En conversación con Antena 2, Alberto Gamero habló sobre la actualidad que viven sus jugadores en plena cuarentena, las lesiones que aquejan al plantel y en particular la situación del zaguero Luciano Ospina.



Precisamente el defensor proveniente del Tolima no ha podido recuperarse de la dolencia en su ligamento cruzado anterior y a pesar de tener programada su cirugía desde mediados de marzo, “se supone que esta semana lo operan porque no había encontrado cupo en la clínica”, aseguró Gamero.

A partir de lo anterior, Millonarios saldría en búsqueda de otro central teniendo en cuenta el tiempo que Ospina estará fuera.



“Se van a recuperar a (Deivy) Balanta, (José Luis) Moreno, se tiene a (Andrés) Llinas y en total son cuatro o seis centrales, aún así vemos necesidad por lo de Ospina y vamos a ver si se puede”, sentenció el entrenador.



Teniendo en cuenta que estas fechas son de inscripción de jugadores libres, Gamero agregó: “Dimayor no debe estar pensando en abrir inscripciones cuando el fútbol está detenido. Eso se mueve más por fecha de torneo que por otra cosa y por eso esperarán”.

​

​Por último, el samario anunció que dentro del club, además de Ospina, solo Eliser Quiñones presenta inconvenientes (de rodilla). Los demás jugadores están “preparándose para el momento en que nos digan que toca volver a entrenamiento”.