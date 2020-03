Dilema en Millonarios: jugadores que vencen contrato en junio

El coronavirus ha generado el aplazamiento del torneo colombiano por tiempo indefinido. Así las cosas, los equipos deben empezar a fijarse en diversos temas administrativos e internos mientras vuelve el fútbol.



Por tal motivo, el entrenador Alberto Gamero y los directivos deben pensar ya en la situación de los cuatro jugadores a los que se le vence su contrato a mitad de año: Jéfferson Martínez, Deivy Balanta, Jose Luis Moreno y Jose Guillermo Ortíz.

Jéfferson Martínez



El arquero proveniente de Envigado ha tenido un muy buen rendimiento en Millonarios, desde su llegada en junio del 2019. Ha disputado un total de 12 encuentros y ha logrado demostrar grandes condiciones cuando Fariñez no está.



Martínez termina en su préstamo en junio pero los albiazules tienen la opción de comprarlo si así lo desean. Lo más seguro es que se haga realidad la compra, pues es incierto el futuro de Wuilker Fariñez en la institución.

​

Deivy Balanta



El defensor de 26 años llegó de emergencia a Bogotá, en julio de 2019, tras la urgencia del equipo por encontrarle reemplazo al saliente Matías de los Santos. Desafortunadamente para los capitalinos, han sido más los partidos malos que buenos del jugador.



En 11 encuentros, no logró convencer a Jorge Luis Pinto (quien lo sentó por un juvenil) ni a Alberto Gamero (que lo tiene borrada desde el inicio del 2020).



Con lo anterior, lo más probable es que termine el préstamo y regrese al Junior de Barranquilla.

José Luis Moreno



Otra gran decepción en materia de incorporaciones. El zaguero de 23 años llegó con buenas credenciales, pueshabía jugado en las inferiores del Valencia y tuvo un buen desempeño en el Once Caldas (siendo incluso capitán y referente).



En Millonarios ha jugado solo seis partidos y, aunque marcó un gol en su debut contra Envigado, su bajo rendimiento ha hecho que en estos momentos no sea tenido en cuenta por Alberto Gamero.



Otro de los que seguramente se irá en junio, una vez que finalice su préstamo (retornaría al Once Caldas).



José Guillermo Ortíz



El ‘Tico’ fue la revelación del torneo pasado, marcó nueve goles en 13 partidos y tumbó así el viejo mito de que los jugadores, cuando llegan a la altura de Bogotá, necesitan tiempo para adaptarse.



Actualmente ha marcado un solo tanto en siete partidos, pero su sacrificio y gallardía lo convierten en un inamovible del onceno albiazul. En tan solo siete meses se ha logrado echar al bolsillo tanto a hinchas como a cuerpo técnico (Pinto que lo trajo y Gamero que ahora siempre lo usa).



Con todo esto sobre la mesa, la probabilidad de que Ortíz siga en Millonarios es alta. Su contrato es préstamo con opción de compra y si hay un buen ofrecimiento económico al Herediano de Costa Rica, habrá costarricense para rato en Bogotá.