¿No era el consentido del Celta? Murillo ‘agobiado’ en España

El colombiano del Celta de Vigo Jeison Murillo ha señalado este martes que el confinamiento a causa de la declaración del estado de alarma para hacer frente a la expansión de coronavirus COVID-19 está siendo "bastante agobiante", aunque él intenta aprovecharlo para no perder la forma.



"Hemos acatado las normas del club pero también de las autoridades por nuestra seguridad. Quedarse en casa sin poder salir es bastante agobiante pero se busca la forma de poder aprovechar el tiempo", ha explicado el defensa del Celta en una entrevista difundida por el club español.



"Creo muchísimo en este equipo y en la afición". 🎙️🏡 @JeisonMurillo19 nos atiende desde su casa. La cuarentena, su adaptación al Celta, el regreso del campeonato... ¡No te pierdas la entrevista a 'El Muro'!



PLAY ▶️ https://t.co/Yx8MAZOy4h#QuedaNaCasa #IstoTaménÉAfouteza pic.twitter.com/JkidIU4RN9 — RC Celta 🏡 #QuedaNaCasa #IstoTaménÉAfouteza (@RCCelta) March 24, 2020

Murillo ha desvelado que vivir en una casa con jardín le permite realizar todos los ejercicios que le manda el preparador físico del primer equipo, Álex Andújar, pero también ha señalado que trata de hacer "lo justo" porque no quiere excederse "con la carga" para evitar una posible lesión.



"Lo importante es mantener la forma física y estar preparado porque en cualquier momento puede volver la competición", ha comentado el colombiano, que hace un balance "positivo" de sus primeros meses en Vigo, a donde llegó en el mercado invernal procedente de la Sampdoria.



"El equipo ha mostrado una cara diferente por lo que me han dicho. Quizás no hemos recibido todos los resultados que nos hemos merecido, pero este es el camino. A nivel personal estoy contento porque el Celta me ha permitido tener continuidad, que es lo que me faltaba", ha destacado.



En este sentido, ha subrayado que el parón obligatorio de LaLiga le ha venido bien para descansar después de unos meses "muy exigentes", y ha incidido en la importancia de tener "una mentalidad positiva porque la pelea por eludir el descenso será "muy reñida" cuando se retome la competición.