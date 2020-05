¿Regresa el fútbol a TV abierta? Gobierno responde acerca del rumor

Tras las declaraciones del Ministro del Deporte Ernesto Lucena sobre un posible regreso del fútbol a puerta cerrada, empezó el rumor de que el fútbol se iba a transmitir por televisión abierta no por el canal prémium.



Sin embargo, el mismo Ministro le confirmó a El Tiempo que no es verdad y que no es una condición que puso el Gobierno para que regrese la Liga en el país.

“¡No es cierto eso, hasta ahora escucho eso! No es cierto que el Gobierno haya puesto como condición pasar dos partidos de fútbol por televisión abierta para estudiar la posibilidad del reinicio de la Liga”, dijo Lucena.



Así las cosas, recordemos que Lucena había mencionado que el fútbol podría regresar a mediados de agosto o septiembre, dependiendo de cómo evolucione la pandemia en el país.