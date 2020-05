El partido político que pide el regreso del fútbol pero por TV abierta

¿Pan y circo? Sí y no. Muchos piden que haya espectáculos para que los ciudadanos puedan tener distracciones en medio del aislamiento y las dificultades que eso representa, pero también se trata de reactivar un sector económico que da sustento a mucha gente. Todos ganan si el fútbol regresa, tal como lo ha pedido un sector político en las últimas horas.

La nueva solicitud parte de la representante del Centro Democrático, Margarita Restrepo, quien en nombre de su partido pidió que el torneo colombiano se reactive, pero con transmisión por radio y televisión abierta, como un mecanismo para aliviar la tensión en plena emergencia sanitaria.



"Es necesario que, de manera paulatina, vayamos reactivando distintas actividades económicas, deportivas y recreativas. Pasará mucho tiempo para volver a los eventos sociales y a las reuniones masivas, pero es prioritario garantizar espacios de esparcimiento y diversión al pueblo colombiano", explicó Restrepo, en declaraciones citadas por Caracol Radio.



"El fútbol, en particular, es importante desde el punto de vista deportivo, cultural, social y económico. No podemos olvidar que 50.000 familias dependen de esta actividad. No se puede suspender y por eso quiero hacer un llamado al ministerio de Deporte y al de Salud, para que revisen lo importante que es darle al pueblo esta noticia", añadió.



La congresista entiende la preocupación del Gobierno por la seguridad de los futbolistas y cree que tomando precauciones se puede pensar en el regreso: "las pruebas periódicas cada 72 horas, por ejemplo, para jugadores y cuerpo técnico. Tener protocolos para realizarse con normalidad el juego, pero con unas medidas adecuadas que permitan que el roce del juego no afecte a los jugadores", detalló.



El Ministerio de Deporte ya trabaja en el tema con Dimayor pero, según las declaraciones de Ernesto Lucena, no se pensaría en retomar la activdad antes del próximo mes de agosto.