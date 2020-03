Alfredo Arias le saca lo mejor al aislamiento por el covid-19

Por estos días los técnicos de fútbol se encuentran aislados, al igual que sus dirigidos, pero no descuidan detalles de la preparación que deben hacer en casa y el seguimiento a los objetivos propuestos para lo que ha sido una temporada atípica.



El uruguayo Alfredo Arias no es ajeno a la situación mundial por los efectos del coronavirus y habló en Tiempo de Juego, de Colmundo Cali, precisamente de lo que ocurre en el Deportivo Cali, club que adelanta un trabajo específico que supervisan el cuerpo técnico y el Departamento Médico.

Afirmó con sinceridad que “utilizamos lo que da la tecnología para poder pandear un poquito esto, no es un entrenamiento del todo, es solo para no perder del todo la forma física, no es el entrenamiento que yo o cualquier técnico seguramente querría para un equipo”.



¿Ve difícil que el torneo se reanude el 18 de abril, los directivos le han comentado algo? “Acertadamente se fijó una fecha tentativa para por lo menos en el tiempo ir viendo cómo vamos acomodando la metodología de entrenamiento y cómo vamos cambiando de fase en fase para los que los jugadores lleguen lo más cercano posible a lo que es el estado competitivo, pero veremos si esa fecha se mantiene o no, es tentativa, pero como nadie sabe de esto, estamos nadando en un océano donde no sabemos dónde hay tierra y dónde no”.



¿Si el 18 de abril no se ha superado la pandemia, usted cree que de pronto jugarían a puerta cerrada? “Sí, creo que esa será la proyección o lo que están pensando los directivos de la Dimayor, me parece que es lo más correcto a puerta cerrada de principio, lógicamente que tendrán que ceñirse a los protocolos de seguridad sanitaria que el país va a marcar, pero como digo, nadie en el mundo sabe cómo reaccionar ante esto, lo que se hace es elegir un rumbo y ver cuándo estamos cerca o lejos del objetivo, esperemos”.

¿Cómo ha tomado ese aislamiento? “Hace mucho aprendí que el miedo paraliza y es muy malo, lo tomo siempre desde el agradecimiento a que tengo una profesión, primero, que me permite tomarlo tranquilamente y aislarme, poder ayudar a mi familia a la distancia, de hecho, agradecimiento a la vida y al universo, que me permiten estar en esta situación.



Lo tomo después con reflexión, tratando de ver si mejoro como parte de la comunidad, si aporto como ser humano a que esto no vuelva a ocurrir. Hay muchas causas y todas se deben al ser humano. Hay cosas que hoy en día he mejorado, solo con el parar, solo con encerrarnos, con no ir a comprar, no conducir un coche y no ir a trabajar.



Hablan de que los cielos están más claros, que el aire más puro, que el agua es más limpia, que las relaciones en las familias se están descubriendo, porque muchas cosas se hacían a larga distancia, en algún momento tendremos que parar”.



¿Pensó que el equipo iba a coger la horma tan pronto? “Uno siempre sueña cosas buenas, pero de allí a la realidad a veces pasan cosas, creo que los resultados y a veces la actitud del equipo y de los jugadores llevaron a ir consolidando y a creer en una idea. Siempre los resultados ayudan, no hay duda, pero también para llegar a esos resultados hay que ir detrás de una idea, no cambiarla.



A nosotros nos faltó tiempo, ahora otra vez vamos a dar un pasito atrás, pero seguramente ese pasito lo daremos todos los equipos, a nosotros nos faltó tiempo, pero los jugadores lo suplieron con mucha valentía y dignidad para ir a enfrentar rivales que en el previo se decía que estaban más fuertes que nosotros, los jugadores en todos los partidos pensaron más en ganar que en tener miedo a perder”.



¿Esos resultados se dan porque al jugador colombiano hay que trabajarlo más en lo mental que lo táctico y estratégico? “Creo que el futbolista de todas las épocas y todos los lados del mundo mantiene una esencia que incluso sobrevive a la modernidad y a la evolución. En el vestuario del fútbol me encontré después de estar más de 30 años fuera del fútbol, porque me dediqué a otra cosa.



Me dio miedo, habían cambiado el idioma, los dichos, la vestimenta, los pelos, la comunicación, los celulares empezaron a aparecer, habían cambiado muchas cosas, pero la esencia del futbolista sigue siendo la misma; para mí el futbolista se mantiene, demuestra el gusto y el disgusto por las mismas cosas. Eso mental que redunda en la emoción es fundamental, para mí la cabeza en el fútbol es un 70%”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces