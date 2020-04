La figura de América de Cali que estuvo cerca de jugar con Ibrahimovic

El centrocampista argentino del América de Cali Matías Pisano dijo este viernes que le "encantaría" jugar en Boca Juniors porque "toda" su familia es hincha del Xeneize.

"Me encantaría jugar en Boca, por mi familia que es toda hincha de Boca y por tratarse de uno de los clubes más grandes de la Argentina", sostuvo Pisano en una entrevista con Radio Mitre.



El centrocampista de 28 años debutó en Chacarita en 2009 y pasó por Independiente, Cruzeiro, Santa Cruz, Tijuana, Talleres y Aldosivi antes de recalar en el América de Cali en 2019. Con los Diablos Rojos ganó la Liga de 2019. El centrocampista también reveló que estuvo "cerca" de fichar por Los Ángeles Galaxy cuando estaba allí Zlatan Ibrahimovic.



"Me hubiese gustado que me dirija Guillermo (Barros Schelotto) y compartir un vestuario con Zlatan Ibrahimovic. Estuve cerca el año pasado, pero finalmente no se pudo dar porque eligieron a (Cristian) Pavón", concluyó Pisano.