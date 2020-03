La figura de América que estuvo cerca de llegar al Borussia Dortmund

Los jugadores del fútbol colombiano han aprovechado estos días de cuarentena para hablar en sus redes sociales sobre lo que ha sido su carrera deportiva y develar algunos detalles que muchas veces se desconocen.

En una entrevista con Gastón Edul, Matías Pisano recordó cuando en el 2015 estuvo muy cerca de irse a jugar al Borussia Dortmund.

“El momento en el que estaba (Jorge) Almirón, que me encontraba muy bien, jugaba todos los partidos, ese semestre, me fue a buscar el Borussia Dortmund. Estaba casi muy bien, muy concreto. Hablé con los alemanes, pero por cosas de la vida no se dio", relató Pisano.

Pisano continuó en Independiente, pero, según contó, su salario era muy bajo y aunque él pidió un aumento por el buen momento que vivía, no se lo dieron. A pesar de ello, él siguió en el diablo rojo argentino y para luego pasar a Brasil, donde jugó con Cruzeiro.

Si ese traspaso al fútbol alemán se hubiera dado, Pisano se hubiera conocido con Adrián Ramos, quien sí estaba en el se club en aquel momento y recién llegaba Thomas Tuchel a la dirección técnica del club.