No hay fútbol, pero un día como hoy: ¿Sobornos en un América-Nacional?

No hay fútbol por cuenta del coronavirus, pero en FUTBOLRED estamos recordando lo que pasaba un día como hoy, pero en el pasado.

El hecho se conoció el 29 de marzo de 1973, aunque en realidad pasó el 25, cuando América y Nacional empataron 1-1 en Cali, por la séptima fecha. Y se conoció hasta el 29 porque era bastante polémico para la época.

En aquel encuentro hubo un intento de soborno, según Héctor Escobar, defensa central y jugador vallecaucano al servició de los rojos. El periódico del 29 de marzo dio a conocer el testimonio del escarlata, quien señaló a Gerardo Moncada, atacante de Nacional, como el hombre que le ofreció dos mil pesos para que dejara anotar un gol al equipo antioqueño.

Según Escobar, esta oferta se la hicieron cuando el partido estaba 1-0 a favor del rojo. Sin embargo, el partido se empató luego de que Morales, el otro defensa central, cometiera un penalti por tocar el balón en el área.

La defensa de Moncada se dio en Todelar y allí explicó que sí hubo una conversación con Escobar, pero que nada del supuesto soborno era cierto.

“Tiene una imaginación muy grande. Somos muy amigos con Escobar y con él hablé en el primer tiempo. Le dije que parecía comprado, pero para mí eso es difícil porque entiendo que son once contra once, entonces tendría que comprar a once", dijo.

El antioqueño Moncada también señaló que “creo que lo que uno se dice en la cancha no es para sacarlo a la luz pública y no tengo plata como para pagar esa suma".

Otro de los señalados en este problema por parte de Escobar fue Alberto Valderrama, quien era el gerente del equipo en aquel momento. El jugador de América expresó que Vaderrama le había picado el ojo cuando Moncaba le estaba ofreciendo el supuesto soborno.

Valderrama señaló que: “No entiendo de donde pueden sacar todo esto pues en ningún momento hablé con algún jugador americano. Jamas ha pasado por mi mente ganar un partido con este tipo de jugadas y menos un juego que no definía nada para Nacional".